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تكنولوجيا وعلوم
أثار جدلا قانونيا مع أمازون.. البنتاغون يلغي عقدا مع مايكروسوفت
Lebanon 24
07-07-2021
|
05:00
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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ألغت عقدا كانت قد أبرمته مع شركة مايكروسوفت في تشرين الأول 2019، والذي اعترضت عليه أمازون حينها وتحول إلى معركة قانونية، بحسب ما أفادت شبكة "أن بي سي نيوز".
وكانت صفقة "البنية التحتية المشتركة للمؤسسة الدفاعية" العشرية تهدف إلى تحديث مجمل الأنظمة المعلوماتية للقوات المسلحة الأميركية في منظومة تدار بالذكاء الاصطناعي.
لكن البنتاغون قال، في بيان صحفي، إنه "نظرًا لتطور المتطلبات وزيادة المحادثة السحابية والتقدم الصناعي، لم يعد العقد الذي أبرم من مايكرسوفت يلبي احتياجاته".
ومع ذلك، لا يبدو أن الصراع على مشروع الحوسبة السحابية بين مايكروسوفت وأمازون قد انتهى تماما بعد.
وذكر بيان البنتاغون أنه لا تزال هناك حاجة إلى قدرة سحابية على مستوى المؤسسة العسكرية وأعلنت عن عقد جديد متعدد البائعين.
وقالت الوزارة إنها تخطط لطلب عروض من كل من أمازون ومايكروسوفت بشأن العقد، مضيفة أنهما الوحيدان من مقدمي الخدمات السحابية القادرين على تلبية احتياجاتها. لكنها أضافت أنها ستواصل إجراء أبحاث السوق لمعرفة ما إذا كان بإمكان الآخرين أيضًا تلبية مواصفاتها.
وكانت الشركتان قد وصلتا إلى المنافسة النهائية في 2019 بعد منافستهما شركات أخرى كبيرة مثل "أوراكل" و"أي بي أم".
المصدر: الحرة
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