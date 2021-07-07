مركبة "Dragon" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية غدا

أعلنت وكالة ناسا أن انفصال مركبة Dragon عن المحطة الفضائية الدولية قد تأجل إلى 8 تموز الجاري.وأشارت ناسا إلى "أن تأجيل موعد انفصال مركبة الشحن Dragon عن المحطة الفضائية جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي من المفترض أن تهبط فيها على الماء قبالة سواحل فلوريدا بعد عودتها إلى الأرض، ولذلك تقرر أن المركبة ستنفصل عن المحطة يوم الخميس 8 تموز الجاري.وكانت ناسا قد خططت لانفصال Dragon عن المحطة في 6 تموز الجاري، لكن العاصفة الاستوائية التي ضربت سواحل فلوريدا حيث ستهبط المركبة في ذلك الموعد جعلتها تؤجل الموعد حتى اليوم التالي، وبعدها تقرر تأجيل الموعد مرة أخرى حتى 8 تموز.وكانت مركبة الشحن الفضائية Dragon التي طورتها "سبيس إكس" الأميركية قد أطلقت إلى الفضاء في 3 تموز الماضي على متن صاروخ من نوع Falcon 9، والتحمت بالمحطة بعد إطلاقها بيومين.وحملت هذه المركبة إلى المحطة نحو 3.3 طن من البضائع التي شملت مواد غذائية ومعدات للتجارب العلمية، ولوحين لتوليد الطاقة من ضوء الشمس.