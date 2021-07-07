تكنولوجيا وعلوم

مركبة "Dragon" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية غدا

Lebanon 24
07-07-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-840518-637612717552113448.jpg
Doc-P-840518-637612717552113448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وكالة ناسا أن انفصال مركبة Dragon عن المحطة الفضائية الدولية قد تأجل إلى 8 تموز الجاري.

وأشارت ناسا إلى "أن تأجيل موعد انفصال مركبة الشحن Dragon عن المحطة الفضائية جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في المنطقة التي من المفترض أن تهبط فيها على الماء قبالة سواحل فلوريدا بعد عودتها إلى الأرض، ولذلك تقرر أن المركبة ستنفصل عن المحطة يوم الخميس 8 تموز الجاري.

وكانت ناسا قد خططت لانفصال Dragon عن المحطة في 6 تموز الجاري، لكن العاصفة الاستوائية التي ضربت سواحل فلوريدا حيث ستهبط المركبة في ذلك الموعد جعلتها تؤجل الموعد حتى اليوم التالي، وبعدها تقرر تأجيل الموعد مرة أخرى حتى 8 تموز.

وكانت مركبة الشحن الفضائية Dragon التي طورتها "سبيس إكس" الأميركية قد أطلقت إلى الفضاء في 3 تموز الماضي على متن صاروخ من نوع Falcon 9، والتحمت بالمحطة بعد إطلاقها بيومين.

وحملت هذه المركبة إلى المحطة نحو 3.3 طن من البضائع التي شملت مواد غذائية ومعدات للتجارب العلمية، ولوحين لتوليد الطاقة من ضوء الشمس.
المصدر: روسيا ليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2021-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:24 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2021-07-07
08:00 | 2021-07-07
05:00 | 2021-07-07
02:00 | 2021-07-07
16:00 | 2021-07-06
14:00 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website