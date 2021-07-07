"تويتر" يطور 4 ميزات جديدة

أضافت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" 4 ميزات جديدة تمنح المستخدمين القدرة على التحكم في خصوصية حساباتهم وتمكنهم من رؤية الحسابات أو قراءة التغريدات أو العثور على الحسابات أيضًا.



كما تمكن ميزات "تويتر" الجديدة، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، التحكم في من يرد على تعليقات الجمهور على تغريداتهم.

وستقدم أول تلك المزايا تقنية "التغريدات المحمية" التي يمكن لأصحابها نشر التغريدات مع عدم استقبال أي ردود من المتابعين.ويمكن أيضًا، وبسهولة، تحويل المستخدم خيار "التغريدات" من المحمية الممنوع عنها الردود إلى تغريدات عامة يمكن لأي مستخدم الرد عليها.كما تتضمن ميزة أخرى، وهي تساعد أولئك الذين لديهم حسابات متعددة، بإمكانية التبديل بين الحسابات بصورة سهلة عن طريق نافذة جديدة سيتم إضافتها إلى المنصة، وستسمح لك الواجهة الجديدة برؤية اسم حساباتك ومعالجتها وحالة خصوصيتها بلمحة واحدة في مكان واحد.وتركز الميزتان الجديدتان في "تويتر" على إمكانية التواصل بشكل دوري مع المستخدمين، لمعرفة ما إذا كانوا سعداء باكتشافاتهم وما تعرضه التغريدات، والتي ستمكنك من التحكم في من يمكنه الدخول إلى تلك الخدمة، للحد من المضايقات عبر الإنترنت.