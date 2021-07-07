تكنولوجيا وعلوم

كيف تعرف إذا ما وقع حظرك على "واتس آب" من قبل شخص ما؟

Lebanon 24
07-07-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-840574-637612854448157395.jpg
Doc-P-840574-637612854448157395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقول شركة "واتس آب" إنه لا توجد طريقة مضمونة لاكتشاف من قام بحظرك عبر التطبيق، ولكن هناك الكثير من القرائن التي يمكن أن تمنحك فكرة جيدة.

وإذا كنت تعتقد أنه تم حظرك على "واتس آب"، فعليك أولا، التفكير في سبب ذلك، فربما كنت تضايق أو تسيء معاملة شخص ما، ويجب أن تتوقف عن محاولة الاتصال به.
إذن كيف يمكنك معرفة هل تم حظرك؟

تقول "واتس آب"  إن إحدى أكبر العلامات هي أنه لم يعد بإمكانك رؤية آخر مشاهدة (last seen) أو الاتصال بالإنترنت (online) في نافذة الدردشة.

ولن ترى تحديثات لصورة الملف الشخصي لجهة الاتصال التي قامت بحظرك.

وستظهر دائما في أي رسائل أرسلتها إلى الشخص الذي قام بحظرك، علامة اختيار واحدة (تم إرسال الرسالة)، ولكن لن تظهر أبدا ثانية علامة تسلم الرسالة (message delivered).

ولن تمر أي مكالمات تحاول إجراؤها مع جهة الاتصال هذه.

وقالت "واتس آب": "إذا رأيت جميع المؤشرات أعلاه لجهة الاتصال، يعني هذا أن المستخدم قام بحظرك، ومع ذلك، هناك احتمالات أخرى".

 مشيرة: "جعلنا هذا غامضا عن عمد من أجل حماية خصوصيتك عندما تحظر شخصا ما. وبالتالي، لا يمكننا إخبارك إذا تم حظرك من قبل شخص آخر".

ولحظر جهة اتصال على "آيفون"، انتقل إلى الإعدادات، ثم الحساب، ثم الخصوصية، واختيار  محظور، ثم إضافة جديد، وبعد ذلك اختر جهة الاتصال التي تريد حظرها.
وعلى نظام "أندرويد"، افتح تطبيق "واتس آب" ثم انقر فوق المزيد من الخيارات (ثلاث نقاط) ثم الإعدادات.

ثم انتقل إلى الحساب، وبعد ذلك الخصوصية، واختر "جهات الاتصال المحظورة"، وانقر فوق علامة إضافة جهة اتصال، ثم اختر الشخص الذي تريد حظره.

وإذا اتصل بك رقم غير معروف على أي من النظامين الأساسيين للتشغيل، فيمكنك فتح الدردشة معه واختيار ملف التعريف الخاص به وحظره من هناك.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:00 | 2021-07-07
11:00 | 2021-07-07
08:00 | 2021-07-07
05:00 | 2021-07-07
02:00 | 2021-07-07
16:00 | 2021-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website