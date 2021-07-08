تكنولوجيا وعلوم

الاتصالات السورية تحذر من "تطبيق خطير"

Lebanon 24
08-07-2021 | 01:14
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حذرت الهيئة الوطنية لخدمات الاتصالات في سوريا من تطبيق "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة من نوع Trojan تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

وأهابت الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات بمستخدمي التطبيق الانتباه إلى أنه لحظة تثبيت التطبيق، يقوم بتحميل برمجيات خبيثة من نوع   Android/Trojan.FakeAdsBlock  ما يشكل خطرا عل بيانات المستخدمين وخصوصيتهم.

وطلبت الهيئة من جميع مستخدمي التطبيق "إزالته عن أجهزتهم بشكل فوري، ومسح الجهاز باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة لإزالة كافة البرمجيات الخبيثة التي قام التطبيق بنشرها على أجهزتهم"

وأشارت الهيئة إلى أنها خاطبت الجهات المعنية لإيقاف عمل التطبيق على الشبكة السورية.

يذكر أن الموقع الذي يحتوي التطبيق باسم (touchonlinealeppo) يعلن أنه يقدم خدمات التسديد الإلكتروني للفواتير، ويحمل إشارة إلى مدينة حلب، كما يضع على واجهته الرئيسية إعلانا يطلب فيه "نقاط بيع" في جميع المحافظات، مع عناوين التواصل سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال الهاتفي.
المصدر: روسيا اليوم
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