"شاومي" تقدم تقنية الكاميرا أسفل الشاشة في "Mi Mix 4"!

أكدت العديد من التسريبات على خطط كلاً من شركتي "شاومي" الصينية و"سامسونغ" الكورية الجنوبية لإطلاق أول الإصدارات المميزة بتقنية كاميرة أسفل الشاشة خلال شهر آب، وأشار تقرير جديد إلى أن "شاومي" تقدم تقنية الكاميرة أسفل الشاشة بتصميم أفضل.وبحسب ما ذكر موقع "التقنية بلا حدود"، فإنّ "سامسونغ" تطلق هاتف "Galaxy Z Fold 3" الشهر المقبل بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، وكشفت العديد من التسريبات بالفعل عن تصميم الهاتف، كما تدعم "شاومي" هاتف "Mi Mix 4" القادم بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة، إلا أن التسريبات لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حول هذا الإصدار.ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت اليوم عبر صفحة "Ice Universe" أن تقنية الكاميرة أسفل الشاشة المقدمة من شاومي في هاتفها القادم "Mi Mix 4" ستتفوق على تقنية الكاميرة المقدمة من سامسونج في هاتف "Galaxy Z Fold 3".وتكشف التسريبات عن أن كاميرا "Galaxy Z Fold 3" لن تكون محجوبة بشكل كامل في شاشة "Galaxy Z Fold 3"، بينما يأتي "Mi Mix 4" بتصميم محجوب للكاميرة في الشاشة ويتناغم مع العرض بشكل أفضل.وكانت "شاومي" قد إستعرضت تقنية الكاميرة أسفل الشاشة للمرة الأولى خلال 2019، بينما أعلنت الشركة خلال شهر آب من العام الماضي عن خطط الشركة لبدء الإنتاج الضخم للهواتف الذكية المميزة بالجيل الثالث من تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في 2021.كما أكدت "شاومي" خلال إعلانها على أن تقنية الكاميرا أسفل الشاشة تأتي بآداء يحاكي كاميرا السليفي التقليدية، كما تأتي التقنية بمستشعر يقدم آداء على المستوى المطلوب في الصور.وترتكز تقنية "شاومي" على إعادة ترتيب البيكسل لدعم مرور الضوء بسلاسة أكبر عبر الفجوات بين البيكسل الفرعي، كما يدعم التقنية خوارزمية تأتي بكفاءة وآداء أعلى، أيضاً من المقرر أن تدعم هذه التقنية توحيد كثافة البيكسل في الشاشة، مع توحيد دقة الألوان والسطوع.يذكر أن التسريبات التي نشرت حتى الآن أشارت إلى أن هاتف "Mi Mix 4" يأتي بمعالج "Snapdragon 888 Plus"، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 120W، والشحن اللاسلكي 80W، كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بجودة عرض FHD Plus.