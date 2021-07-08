كيا تفاجئ محبي سياراتها بـ Sportage الجديدة كليا (فيديو)

تعتبر سيارات Sportage من بين أكثر سيارات الكروس أوفر مبيعًا في العالم لعمليتها وأسعارها المناسبة، لكن كيا قررت أن تجعل هذه المركبات من بين الأجمل في فئتها أيضًا.وأكثر ما يلفت النظر في سيارة Sportage الجديدة كليًّا هو التصميم المميز جدًّا للمصابيح وخطوط إضاءتها التي تمتد على جانبي الواجهة الأمامية بصورة فريدة، فضلا عن شكل الشبك الأمامي وممتصات الصدمات التي تمنح المركبة مظهر القوة والرياضية.وحصلت هذه المركبة على هيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترًا، عرضه 186 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 275، كما صمم هذا الهيكل ليمنح السيارة انسيابية كبيرة ومقاومة قليلة للهواء أثناء الحركة، وجهز بعجلات بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشًا.