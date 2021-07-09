تكنولوجيا وعلوم

"هواوي" تكشف عن حاسب لوحي متطور يعمل مع شبكات "5G" (فيديو)

Lebanon 24
09-07-2021 | 08:00
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كشفت شركة "هواوي" الصينية عن حاسبها اللوحي الأحدث الذي ستنافس من خلاله أجهزة "سامسونغ" الكورية الجنوبية و"آبل" الأميركية من نفس الفئة.

ويأتي حاسب "Huawei MatePad 11" بهيكل من المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مجهز بشاشة "IPS LCD" بمقاس 10.95 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 276 شمعة/م تقريبا، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن موقع "ixbit".

ويعمل الحاسب بمعالج "Qualcomm Snapdragon 865 5G" الحديث المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات "Adreno 650"، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
 
وحصل الجهاز على كاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل تتعامل مع تقنيات "HDR" وتوثق فيديوهات "4K" بمعدل 30 إطارا في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
 
وزودته هواوي  بقلم ذكي للكتابة والرسم على الشاشة، ومنفذ لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22.5 واط.
 



المصدر: روسيا اليوم
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