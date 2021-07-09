جديد واتساب.. إرسال صور ومقاطع فيديو بأفضل جودة

أعلن واتساب اليوم الجمعة، أن الإصدار المستقبلي من التطبيق سيعطي مزيداً من التحكم في مقدار الضغط الذي يطبقه على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة.



فقد ذكر موقع WABetaInfo أن الميزتين قيد التطوير حالياً لتطبيق أندرويد، ومن المفترض أن تقدم ثلاث خيارات للجودة عند إرسال الصور والفيديو.





أما الخيار الثاني فهو "أفضل جودة" حيث يرسل التطبيق دائماً الفيديو والصور باستخدام أفضل جودة متاحة.



والخيار الثالث هو "موفر البيانات"حيث يضغط التطبيق مقاطع الفيديو والصور قبل إرسالها. وفي حال صدور الميزة بهذا الشكل، فإنها تسمح لك بفرض ضغط أكبر على الوسائط إذا كنت متشككًا بشأن سرعات الإنترنت أو حدود البيانات، أو تقليل مقدار الضغط لضمان إرسال الصور أو الفيديو بأعلى جودة ممكنة.



كما، يمكنك حالياً تجنب ضغط واتساب من خلال تغيير امتداد الملف لإرساله كمستند بدلاً من صورة أو مقطع فيديو.



لنظام آندرويد فقط

ولا توجد حالياً أي معلومات حول موعد ظهور إصدار رسمي للميزة، ويتعلق تقرير WABetaInfo على وجه التحديد بتطبيق أندرويد التجريبي وليس iOS.



وبالنظر إلى تكافؤ الميزات بين تطبيقات واتساب، فمن غير المرجح أن يكون التطوير عبر iOS بعيداً جداً.



وتنضم إعدادات جودة الصور والفيديو إلى قائمة متزايدة من ميزات واتساب التي لم يتم إصدارها والتي اكتشفها موقع WABetaInfo. وأول تلك الخيارات هي تلقائي (موصى به Recommended)، حيث يكتشف التطبيق ما هي أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع الفيديو والصور.أما الخيار الثاني فهو "أفضل جودة" حيث يرسل التطبيق دائماً الفيديو والصور باستخدام أفضل جودة متاحة.والخيار الثالث هو "موفر البيانات"حيث يضغط التطبيق مقاطع الفيديو والصور قبل إرسالها. وفي حال صدور الميزة بهذا الشكل، فإنها تسمح لك بفرض ضغط أكبر على الوسائط إذا كنت متشككًا بشأن سرعات الإنترنت أو حدود البيانات، أو تقليل مقدار الضغط لضمان إرسال الصور أو الفيديو بأعلى جودة ممكنة.كما، يمكنك حالياً تجنب ضغط واتساب من خلال تغيير امتداد الملف لإرساله كمستند بدلاً من صورة أو مقطع فيديو.لنظام آندرويد فقطولا توجد حالياً أي معلومات حول موعد ظهور إصدار رسمي للميزة، ويتعلق تقرير WABetaInfo على وجه التحديد بتطبيق أندرويد التجريبي وليس iOS.وبالنظر إلى تكافؤ الميزات بين تطبيقات واتساب، فمن غير المرجح أن يكون التطوير عبر iOS بعيداً جداً.وتنضم إعدادات جودة الصور والفيديو إلى قائمة متزايدة من ميزات واتساب التي لم يتم إصدارها والتي اكتشفها موقع WABetaInfo.

واتساب تختبر ميزات جديدة

وتعتبر الميزة الأكثر توقعاً هي دعم الأجهزة المتعددة، التي تسمح للخدمة بأن تكون قابلة للاستخدام عبر أجهزة متعددة.



من جانبه، أفاد باحث التطبيق أن الميزة قيد التطوير العام الماضي، وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مؤخراً أن الميزة تطلق قريباً، بالإضافة إلى ذلك تعمل واتساب على طرح ميزات جديدة لمستخدمي iOS من أجل تكثيف تجربتهم عبر المنصة.

ويعمل المطورون حالياً على معاينة ارتباط كبير لنظام iOS لتسهيل عملية التحقق من الروابط على المستخدمين.



فوفقاً للمعلومات، فإن ميزة رابط المعاينة الكبير قيد التطوير الآن وتكون متاحة للمستخدمين في تحديث مستقبلي.



وتطور منصة واتساب الميزة نفسها لتطبيق أندرويد حيث يقدم معاينات عالية الجودة لعناوين URL عبر أحدث إصدار تجريبي.



علاوة على ذلك لا تحتوي بعض مواقع الويب على معاينة عالية الدقة لعناوين URL، ولهذا السبب تعرض واتساب صورة مصغرة.