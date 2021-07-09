تكنولوجيا وعلوم

نصائح "تقنية".. توفّر مضيعة الوقت والمال والتعقيد

Lebanon 24
09-07-2021 | 16:00
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قد تتحول التكنولوجيا إلى مصدر إحباط في بعض الحالات؛ اذ يحتاج إتقان استخدام التقنية إلى التكرار، ولهذا السبب، يتطلّب الوقت والصبر.

لمساعدتكم في هذا الشأن، قدمت "يو إس إيه توداي" وخدمات "تريبيون ميديا" نصائح توفّر مضيعة الوقت والمال والتعقيد.

1- تعليم "سيري" كيف تلفظ اسماً
لتصحيح كيفية لفظ اسم صديقتكم أو شريك حياتكم بشكلٍ خاطئ، قولوا: "مرحباً... سيري" وأتبِعوها بعبارة: "هذا الاسم لا يُلفظ هكذا"، ومن ثمّ قولوا اسم صديقكم. بعدها؛ ستعطيكم "سيري" 4 احتمالات للاسم لتختاروا الصحيح منها.
2- إخفاء موقع منزلكم من خرائط "غوغل"
للحصول على مزيد من الخصوصية، احرصوا على طمس موقع منزلكم عن خرائط "غوغل". صحيح أنّ عربات «غوغل» تعمل منذ سنوات على تصوير الأحياء، ولكنّ الكلمة الأخيرة في ظهور المواقع تعود لكم.

إذا كنتم تريدون ألا يظهر موقع منزلكم واضحاً على التطبيق، فافتحوا خرائط "غوغل"، وأدخلوا عنوان منزلكم، ثم اتجهوا إلى إعداد "رؤية الشارع"، بعدها انقروا على النقاط الثلاث (الخيارات) واختاروا "الإبلاغ عن مشكلة (Report a Problem)"، ثمّ اتبعوا الإشارات الدالّة التي يجب أن تبدأ بسحب مربّع أحمر حول منزلكم. قد يتطلّب منكم الأمر بضعة أيّام، ولكنّكم ستنجحون في النهاية.

3- ضبط مؤقّت في "غوغل"
لنقل إنّكم تعملون على أمرٍ مهم على الكومبيوتر، ولكنّكم في الوقت نفسه، لا تريدون نسيان الطعام الذي يُطهى في الفرن.
يمكنكم ضبط مؤقّت سريع على "غوغل" من خلال طباعة "ضبط مؤقّت وتحديد عدد الدقائق (Set timer [x] minutes)" في مربّع البحث. ويمكنكم أيضاً الطلب إلى المساعد الرقمي "وضع مؤقّت مدّته 5 دقائق و30 ثانية" مثلاً.

في هذه الحالة، وعند انتهاء المدّة المحدّدة في المؤقّت، ستسمعون جرساً صادراً عن اللابتوب والكومبيوتر والجهاز اللوحي، والهاتف، والشاشة الذكية.

4- التخلّص من نظارات القراءة
هل تحتاجون إلى تكبير حجم شيءٍ ما، كنصّ صغير أو جانب عبوة دوائية؟اذهبوا إلى قسم الإعدادات في جهاز "آيفون" أو "آيباد"، وافتحوا قسم "الوصول" وانقروا على "العدسة المكبّرة" لتشغيلها (عند التشغيل، ستظهر أمامكم نقرة خضراء). بعدها، اضغطوا 3 مرّات على الزرّ الجانبي الموجود في يمين الجهاز (أو زرّ الوسط الأمامي في الإصدارات القديمة)، ليظهر أمامكم مزلاقاً على الشاشة لتعديل الحجم حسب رغبتكم.

5- الطباعة عند نفاد الحبر الأسود
إذا نفد الحبر الأسود في طابعتكم، فيمكنكم تعديل لون الخطّ إلى "هيكس #010101 (hex #010101)" للحصول على التدرّج الرمادي الأكثر قتامة في الطيف اللوني. يبدو هذا اللون قريباً جداً إلى حدّ التطابق مع الأسود، ولكنّه يتألّف من 0.39 في المائة من اللون الأحمر، و0.39 في المائة من الأخضر، و0.39 في المائة من الأزرق. (يمكنكم تغيير لون الخطّ في برامج مثل "وورد" أو "بيجز" من خلال اختيار اللون ومن ثمّ طباعة رقمه).

6- استعادة كلمات المرور المنسيّة
هل حدث يوماً أن نسيتم كلمات المرور الخاصّة بموقع ما، كمتجر إلكتروني أو حساب تواصلٍ اجتماعي؟ حدث طبعاً. إذا كنتم تستخدمون متصفّح "غوغل كروم"، فيمكنكم رؤية كلمة المرور التي نسيتموها إذا طلبتم من المتصفّح أن يحفظها من خلال لصق "كروم://إعدادات/كلمات مرور" في شريحة عنوان المتصفّح. وإذا كنتم تستخدمون متصفّح "مايكروسوفت إيدج"، فانسخوا والصقوا "إيدج://إعدادات/كلمات مرور" في نافذة رابط الـ"URL" (محدد موقع الموارد المُوحّد). والآن أصبح بإمكانكم الاطّلاع على كلّ كلمات المرور التي تريدونها.
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