مناطق سكنية في مدار القمر... اليكم التفاصيل

أعلنت مجموعة "نورثروب غرومان" لصناعة الأسلحة، الجمعة، فوزها بعقد مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) بقيمة 935 مليون دولار، وذلك لإقامة مناطق للسكن للموقع الذي تعتزم الوكالة القيام ببنائه في مدار القمر، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز“.وسيقيم رواد الفضاء، ويجرون أبحاثهم في الموقع الذي تبنيه شركة نورثروب ويمثل بوابة للقمر.ويعتبرُ الموقع الذي يسمى "موقع المعيشة واللوجستيات" أحد المكونات الرئيسية في برنامج "أرتيميس" التابع لـ"ناسَا"، والذي يستهدف العودة إلى القمر.بدورها، قالت "ناسا" في بيان إنها مع شركائها التجاريين والدوليين يبنون بوابة لدعم الأبحاث العلمية وتمكين الهبوط على سطح القمر.