تكنولوجيا وعلوم

VIVO تطرح هاتفا بمواصفات ممتازة وسعر منافس

Lebanon 24
10-07-2021 | 16:00
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كشفت شركة VIVO عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي ستطرحه بسعر منافس جدا مقارنة بالهواتف ذات المواصفات الشبيهة.

ويأتي هاتف vivo Y53s بهيكل مقاوم للماء والغبار أبعاده (164/75/8.5) ملم، وزنه 189 غ.

وجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.58 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعه يزيد عن 400 شمعة/م.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G الحديث، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.
وزودته الشركة المصنعة بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات بدقة 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

وسيطرح هذا الجهاز بسعر يزيد عن 200 يورو بقليل، وسيجهز بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير.
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