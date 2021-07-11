28
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
24
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
كاميرا شبيهة بـ"سناب شات".. "واتسآب" تطرح ميزة على هواتف "آيفون"!
Lebanon 24
11-07-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
طرح تطبيق "واتسآب" ميزة جديدة خاصة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بتلك الموجودة على منافسه تطبيق "سناب شات".
وتعمل تلك الميزة، وفقا لم نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني المتخصص، على عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة فقط مع شعار جديد تم تصميمه داخل "واتسآب"، على شكل فقاعة.
ومن المتوقع طرح تلك الميزة أيضا خلال فترة مقبلة على الإصدار التجريبي "بيتا" لتطبيق واتسآب على نظام تشغيل "أندرويد".
وستكون صلاحية مقاطع الفيديو الصور لمرة واحدة فقط، بمجرد عرضها تختفي تلقائيا من على واتسآب، كما ستتأكد إدارة التطبيق من أن تلك الميزة لا تصلح معها "لقطات الشاشة" أي لا يمكن للشخص الاحتفاظ بها على الإطلاق.
المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
02:38 | 2021-07-11
11/07/2021 02:38:47
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. اشتراك المولدات "مجاناً" لـ6 أشهر
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. اشتراك المولدات "مجاناً" لـ6 أشهر
14:17 | 2021-07-10
10/07/2021 02:17:28
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدان الدواء ليس السبب.. هذه حقيقة وفاة "جوري" ابنة الـ10 أشهر (صور)
Lebanon 24
فقدان الدواء ليس السبب.. هذه حقيقة وفاة "جوري" ابنة الـ10 أشهر (صور)
02:41 | 2021-07-11
11/07/2021 02:41:47
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في طرابلس.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
اشتباكات عنيفة في طرابلس.. ماذا يحصل؟
14:50 | 2021-07-10
10/07/2021 02:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية الـ"ال بي سي" تبكي مباشرة على الهواء: "وجّعوا شعب بكاملوا"! (فيديو)
06:10 | 2021-07-11
11/07/2021 06:10:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2021-07-11
كاميرات حاسوبية تحاكي الدماغ البشري
05:00 | 2021-07-11
غوغل تحظر 25 تطبيق "أندرويد".. إحذفها الآن قبل أن تدفع ثمنا باهظا!
02:00 | 2021-07-11
مؤسس أبل يقف بقوة مع حركة "الحق في تصليح الأجهزة"
16:00 | 2021-07-10
VIVO تطرح هاتفا بمواصفات ممتازة وسعر منافس
14:00 | 2021-07-10
لتقليل الإساءة.. إنستغرام تختبر الحد من التعليقات
11:00 | 2021-07-10
مناطق سكنية في مدار القمر... اليكم التفاصيل
فيديو
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
Lebanon 24
لحظات من الرعب الحقيقي.. سطو مسلح على متجر هواتف (فيديو)
05:00 | 2021-07-11
11/07/2021 20:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
سؤال مفاجئ لوزير التعليم المصري: ما جمع "حليب"؟ وهذه ردة فعله (فيديو)
02:30 | 2021-07-11
11/07/2021 20:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
إلغاء بث تلفزيوني وإطلاق النار على مراسل.. ماذا يجري؟ (فيديو)
00:30 | 2021-07-11
11/07/2021 20:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact