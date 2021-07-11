تكنولوجيا وعلوم

كاميرا شبيهة بـ"سناب شات".. "واتسآب" تطرح ميزة على هواتف "آيفون"!

Lebanon 24
11-07-2021 | 18:00
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طرح تطبيق "واتسآب" ميزة جديدة خاصة على هواتف "آيفون" لكاميرا شبيهة بتلك الموجودة على منافسه تطبيق "سناب شات".

وتعمل تلك الميزة، وفقا لم نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني المتخصص، على عرض الصور ومقاطع الفيديو لمرة واحدة فقط مع شعار جديد تم تصميمه داخل "واتسآب"، على شكل فقاعة.

ومن المتوقع طرح تلك الميزة أيضا خلال فترة مقبلة على الإصدار التجريبي "بيتا" لتطبيق واتسآب على نظام تشغيل "أندرويد".

وستكون صلاحية مقاطع الفيديو الصور لمرة واحدة فقط، بمجرد عرضها تختفي تلقائيا من على واتسآب، كما ستتأكد إدارة التطبيق من أن تلك الميزة لا تصلح معها "لقطات الشاشة" أي لا يمكن للشخص الاحتفاظ بها على الإطلاق.
المصدر: سبوتنيك
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