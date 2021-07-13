تكنولوجيا وعلوم

رحلة فائقة السرعة من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية.. خلال ساعة ونصف فقط!

Lebanon 24
13-07-2021 | 11:00
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بدأ الخبراء الروس باختبار رحلة فائقة السرعة إلى المحطة الفضائية الدولية خلال وقت قياسي لا يتجاوز 1.5 ساعة.

وتشير مؤسسة "روس كوسموس" إلى أن اختبار هذه الرحلة بدأ عند إطلاق مركبة الشحن "بروغريس إم إس-17" يوم 30 يونيو الماضي والتحامها بالمحطة الفضائية الدولية في 2 يوليو الجاري.

وجاء في بيان المؤسسة المنشور على موقعها الرسمي، "دخلت مركبة الشحن "بروغريس إم إس-17" في مرحلة التوجيه القصير المدى، إلى ما يسمى المدار الإهليلجي، الذي يتميز بفارق ارتفاع ثابت مع مدار المحطة الفضائية الدولية الأولي".

وتضيف المؤسسة، "من المفترض استخدام هذه الطريقة في دورة واحدة لالتحام المركبات الفضائية بالمحطة الفضائية الدولية خلال 90-120 دقيقة بعد الإطلاق".
المصدر: روسيا اليوم
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