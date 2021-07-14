بدءا من الليلة .. ظاهرة فلكية توصف بـ"الأفضل لهذا العام"

كشفت وكالة ناسا أن "أفضل زخات شهب لهذا العام" تزداد دفئا مع اقتراب شهب البرشاويات من ذروتها في منتصف أغسطس.



ويصنف الحدث الفلكي بأنه أحد أفضل العروض في النظام الشمسي، ومن المتوقع أن ينطلق في إضاءة السماء بدءا من مساء الأربعاء 14 تموز.

وتنشأ "زخات شهب البرشاويات" سنويا بواسطة المذنب الكبير109P / Swift-Tuttle، الموجود في مداره منذ آلاف السنين، وتستغرق دورته حول الشمس 133 عاما، ويمكن أن نفسر الظاهرة بأنها نتاج لجزيئات من الغبار والصخور، بعضها بحجم حبات الرمل، يخلفها المذنب عند اقترابه من الشمس. ويملك المذنب حزاما غباريا له مدار حول الشمس يتقاطع مع مدار الأرض كل عام، ونتيجة لهذا التقاطع تمر الأرض بالحزام، ما يسبب احتكاك الغلاف الجوي بسرعة عالية بالغبار، ويؤدي إلى ظهور ضوء ساطع وجذاب متمثل في زخات الشهب.