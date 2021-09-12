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تكنولوجيا وعلوم
"آبل" تسعى لتطوير سيارتها الذكية بصورة منفردة
Lebanon 24
12-09-2021
|
11:00
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "آبل" الأمريكية تسعى حاليا لتطوير سيارتها الذكية المرتقبة بصورة منفردة عن باقي الشركات الأخرى، لتفادي التأخيرات المتكررة في إطلاق مشروعها الواعد.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن آبل تعمل حاليا على تطوير سيارتها الكهربائية الذكية دون من أي مساعدة من الشركات المصنعة للسيارات، كما كانت تخطط في السابق.
وتعمل حاليا المصانع المخصصة لتصنيع هواتف "آيفون" على تصميم السيارة الكهربائية الواعدة واختيار موردي قطع الغيار النهائية للمشروع.
واستأجرت فعليا آبل مهندسين سابقين لدى شركة "مرسيدس" الألمانية، متخصصين في الإنتاج الضخم للمركبات والتوجيه والدينامكيات والبرمجيات وإدارة تلك المشاريع.
وكلفت مهندسين آخرين لتصميم السيارة الجديدة التي سيطلق عليها اسم "آبل كار"، لتطلق سيارتها الذكية بين عامي 2025 أو 2027 تقريبا.
وكانت "آل" قد تفاجأت بمغادرة دوغ فيلد، الرئيس الحالي لمشروع السيارة الكهربائية لآبل إلى شركة "فورد" الأمريكية ليحصل على منصب رئيس قطاع التكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المدمجة بالشركة، وهو ما جعلها تقتنع بفكرة تصميم سيارتها بصورة مستقلة عن الشركات الأخرى.
المصدر: سبوتنيك
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