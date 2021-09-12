30
o
بيروت
29
o
طرابلس
31
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
لحماية ماك بوك من الحرارة المرتفعة.. إليك نصائح بسيطة!
Lebanon 24
12-09-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعتبر درجة حرارة ماك بوك أحد أهم العوامل التي يجب أن تهتم بها في حواسيب آبل، وذلك لأن درجات الحرارة المرتفعة قد تتسبب في ضرر دائم للجهاز. لذا يجب أن تحافظ على الحواسيب بعيدة عن درجات الحرارة المرتفعة، وأن تحميها من ارتفاع درجة الحرارة التي تضرها.
لكن أغلب حواسيب ماك بوك تأتي مصنعة من مواد ناقلة للحرارة، كما تأتي بعض الحواسيب بتوزيع حراري سيئ، مما يتسبب في ضرر دائم لأجهزة آبل، وذلك لأن الجهاز يحتفظ بحرارته داخله.
وقد عملت آبل جاهدة على حل هذه المشكلة مع الأجهزة الجديدة، وحاولت تحسين التوزيع الحراري بشكل كبير لها. غير أنه يجب عليك أن تساعد جهازك في الحفاظ على درجة حرارته عبر اتباع النصائح التالية:
تثبيت التحديثات الجديدة دائماً
يجب أن يعمل جهازك دائماً بأحدث نسخة متوافرة من نظام تشغيل ماك، لأن آبل تحل مشاكل الحرارة ومشاكل التشغيل بشكل مستمر عبر هذه التحديثات. ويمكنك تثبيت التحديثات الجديدة أولاً بأول عبر مدير التحديثات في النظام، أو عبر تثبيت نسخة أحدث من النظام.
كما ينصح بأن تقوم بتثبت نسخة أحدث من النظام في حالة التحديثات الكبيرة مثل Monterey، لكن التحديثات الدورية يمكنك تثبيتها من مدير التحديثات.
تقليل درجة الحرارة عبر ملحقات الجهاز
تنصح آبل المستخدمين دائماً باستخدام الملحقات الأصلية الخاصة بالجهاز، والتي يمكنك إيجادها بسهولة عبر متاجر آبل أو المتاجر المعتمدة. لذلك يجب ألا تستخدم مصادر طاقة غير موثوق منها وغير معتمدة من آبل، حيث تسبب هذه الملحقات في ضرر دائم للجهاز.
ويجب أيضاً ألا تستخدم أغطية الحماية السيئة التي تعمل على الاحتفاظ بحرارة الجهاز أو تغطي منافذ التهوية الخاصة به.
مكتب العمل المثالي
تأتي حواسيب آبل بتصميم أنيق للغاية وعملي جداً، يشجع المستخدمين على استخدام الجهاز في أي مكان. إلا أن استخدام الحاسوب في مكان سيء أو ذي حرارة مرتفعة قد يتسبب بارتفاع حرارة الجهاز وتلفه.
كما يجب ألا تستخدم الجهاز على الأسطح غير المستوية أو سيئة التهوية والتي تغلق فتحات التهوية الخاصة بالجهاز.
وإذا كنت تعمل لفترات طويلة باستخدام حاسوبك، فمن الأفضل شراء منصة عمل خاصة به. وتأتي بعض منصات العمل مع مراوح تعمل على تهوية الجهاز وتبريده، وينصح باقتنائها في حالة كنت تعمل في مكان حار.
تابع
الأكثر قراءة
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
Lebanon 24
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
11:00 | 2021-09-13
13/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الـ "Mini Cooper"
Lebanon 24
وزير الـ "Mini Cooper"
08:04 | 2021-09-13
13/09/2021 08:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
12:00 | 2021-09-13
13/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
14:33 | 2021-09-13
13/09/2021 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
13:54 | 2021-09-13
13/09/2021 01:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
08:00 | 2021-09-14
حتى سيري تتجسس عليك
05:00 | 2021-09-14
لخدمتك فقط.. انستغرام يسهّل عملية البحث تماماً
02:00 | 2021-09-14
غوغل تتيح الوصول إلي "غوغل درايف" دون اتصال بالإنترنت
16:00 | 2021-09-13
قبل الكشف عنه... هذه آخر التسريبات الخاصة بـ"آيفون 13"
14:00 | 2021-09-13
في معرض ميونيخ... سيارات تركن نفسها تلقائياً
12:58 | 2021-09-13
لبنان يحقق انجازاً كبيراً على صعيد الابتكارات.. إليكم الجديد
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
14/09/2021 15:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
14/09/2021 15:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
14/09/2021 15:04:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact