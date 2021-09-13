تكنولوجيا وعلوم

تخلصك من فوضى الأخبار.. ميزة جديدة من إنستغرام

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:00
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اعتمد تطبيق الصور إنستغرام على تقنية جديدة، يمكنها أن تخلص مستخدميها من "فوضى" شريط الأخبار.
فقد أوضح تقرير منشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أن إنستغرام ستعتمد قريبا تقنية "المنشورات المفضلة" لتعرض لمستخدميها تفضيلاتهم من المنشورات والصور، بدلا من عرضها بصورة عشوائية فوضوية.

ونقل التقرير عن أليساندرو بالوزي، مطور تطبيق الهواتف الذكية في إنستغرام قوله إن تلك التقنية الجديدة تسمح بتصنيف حسابات إنستغرام لديك حسب الأهمية سواء للأصدقاء أو المتابعين، لترتب أولوليات العرض لديك.

ميزة قريبة
وبذلك، ستصل بتلك الطريقة منشورات الحسابات ذات الأولوية الأعلى أولا للمستخدم، فيما تتراجع المنشورات ذات الأولوية الأقل إلى الأسفل.

إلى ذلك أوضحت المعلومات أن منصة إنستغرام تختبر حاليا تلك الميزة، وتنوي إطلاقها قريبا لكافة المستخدمين حول العالم.
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