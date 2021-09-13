واتساب يختبر تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص

بدأ تطبيق "واتساب" في اختبار ميزة تجريبية، تسهل على المستخدمين قراءة الرسائل الصوتية، عبر تحويلها إلى نصوص مكتوبة.

بحسب تقرير جديد نشره موقع WaBetaInfo، فإن ميزة "Transcript" ستوفر لمستخدمي "آيفون" إمكانية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة، من خلال موافقة المستخدم على استخدام واتساب لأنظمة التعرف على الكلام المنطوق Speech Recognition.

ويمكن بذلك لخدمة التراسل الفوري إتاحة الفرصة للمستخدمين لتسهيل قراءتهم لمحتوى الرسائل الصوتية، وذلك يتطلب منهم تشغيل تلك الرسائل، ليتمكن ميكروفون هواتفهم من التقاط صوتها وتحويلها إلى نصوص.

وبمجرد أن يقوم المستخدم بالموافقة على الإذن المطلوب، يظهر خيار Transcript ليظهر النصوص المحولة بمجرد تشغيل أي رسالة صوتية، وبعد ذلك يتم حفظ تلك النصوص على قواعد بيانات واتساب على هاتف المستخدم.

وتعد تلك أحدث المزايا التي تختبرها واتساب بشكل أولي على هواتف المستخدمين.