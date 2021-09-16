أول رحلة سياحية إلى الفضاء (فيديو)

أطلقت شركة "سبيس إكس"، في الساعات الأولى من صباح الخميس، أول رحلة سياحية إلى الفضاء وعلى متنها 4 سياح من مركز كينيدي التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا".

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الشركة أطلقت كبسولة الفضاء "كرو دراغون" والتي تحمل 4 سائحين، في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت غرينتش.

وفي غضون 10 دقائق من الإطلاق ، انفصل الصاروخ فالكون 9 وهبط بنجاح على متن السفينة مستقلة مخصصة لإطلاق المركبات الفضائية في المحيط الأطلسي.

ومن المنتظر أن يقضي السائحون الأربعة ثلاثة أيام في الفضاء لإجراء التجارب ومعاينة الأرض عن بعد، ثم يهبطون بعد ذلك إلى سطح الأرض وتحديدا في المحيط.

يذكر أنه في حال نجاح تلك المهمة، فستمثل خطوة كبيرة في طريق انتشار سياحة الفضاء، وما تتضمنه خطط إيلون ماسك و"سبيس إكس" لجعل هذا النوع من الرحلات في متناول أي شخص لديه المال.