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تكنولوجيا وعلوم
"سامسونغ" تسخر من "آيفون"
Lebanon 24
16-09-2021
|
14:00
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سخرت شركة "سامسونغ" من شركة "آيفون"، بعد أن أعلنت الأخيرة يوم الثلاثاء عن إصدار 4 هواتف جديدة من iPhone 13.
وفي تغريدة عبر "توتير" نُشرت بالتزامن مع الكشف عن هاتف أبل الجديد، خلال مؤتمر الشركة الأميركية السنوي، قالت "سامسونغ": "هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم فقط نحن؟".
وقد وافق عدد المغردين على هذا الأمر، واعتبر أحدهم أنه "عندما تشتري هاتف آيفون جديد، فأنت فقط تشتري اسما جديدا".
وأعلنت "آبل" عن 4 إصدارات من iPhone 13 هي iPhone 13 mini، وiPhone 13، وiPhone 13 pro، وiPhone 13 pro max.
المصدر:
روسيا اليوم
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