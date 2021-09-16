"سامسونغ" تسخر من "آيفون"

سخرت شركة "سامسونغ" من شركة "آيفون"، بعد أن أعلنت الأخيرة يوم الثلاثاء عن إصدار 4 هواتف جديدة من iPhone 13.وفي تغريدة عبر "توتير" نُشرت بالتزامن مع الكشف عن هاتف أبل الجديد، خلال مؤتمر الشركة الأميركية السنوي، قالت "سامسونغ": "هل يشعر أحد بأنه رأى ذلك سابقا؟ أم فقط نحن؟".وقد وافق عدد المغردين على هذا الأمر، واعتبر أحدهم أنه "عندما تشتري هاتف آيفون جديد، فأنت فقط تشتري اسما جديدا".وأعلنت "آبل" عن 4 إصدارات من iPhone 13 هي iPhone 13 mini، وiPhone 13، وiPhone 13 pro، وiPhone 13 pro max.