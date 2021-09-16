تكنولوجيا وعلوم

عطل فني يصيب عمل "تيك توك"

Lebanon 24
16-09-2021 | 15:14
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أصاب عطل فني، مساء اليوم الخميس، عمل منصة "TikTok" لتصميم ونشر مقاطع الفيديو القصيرة، الأمر الذي تم رصده في مختلف أنحاء العالم.

وأفاد موقع "Downdetector" بأن الأعداد الأكبر للشكاوى على عمل الخدمة تأتي من الولايات المتحدة وهولندا، كما تم تسجيل أنباء مكثفة عن العطل في بريطانيا وفنلندا وإسبانيا وكندا وأستراليا.

وتخص التقارير بشكل أساسي مشاكل في عمل التطبيقات الهاتفية خاصة عمليات الإيصال للخادم التابع للمنصة.
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