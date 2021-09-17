6 مزايا مفيدة في نظام "iOS 15" الجديد من آبل

من المرتقب أن تطرح "آبل" رسميا نظام تشغيلها الجديد "iOS 15"، يوم 20 أيلول، قبل أيام من وصول جهازها الجديد "آيفون 13" إلى المتاجر.ووفقا لموقع "BGR" التقني، فإن التحديث الجديد لنظام التشغيل يتمتع بالعديد من الخواص المميزة، وهذه أبرزها:تكبير النصيتمتع نظام التشغيل الجديد بمنح مستخدميه إمكانية تكبير بعض النصوص لقراءتها، وهو الأمر الذي سيكون متاحا عن طريق استخدام مؤشر محسّن للتكبير، بطريقة سهلة.مشاركة الشاشةمن المرتقب أن تطرح آبل هذه الميزة في تحديث لاحق للنظام الجديد، وهي الخاصية التي ستتيح لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد مشاركة شاشاتهم مع مستخدمي آبل الآخرين على الطرف الآخر من المكالمة، حيث ستسهل مشاهدة الأفلام والاستماع إلى الأغاني بشكل تشاركي.وضع التركيزيرجح الموقع أن تكون هذه الميزة هي الأكثر استخداما من مقتني أجهزة آبل. وتتيح للمستخدم إعداد أوضاع مختلفة للتركيز على مهام أو إشعارات معينة، بحسب الحاجة.وعلى سبيل المثال، تسهل هذه الميزة على المستخدم اختيار أوضاع مختلفة، مثل "وضع العمل"، و"وضع النوم".سحب ونقل الملفات والتطبيقات بسهولةوصف الموقع هذه الميزة بأنها "تغيير في قواعد اللعبة"، وهي الخاصية التي ستسهل على مستخدمي أجهزة آبل اختيار صورة معينة من معرض الصور مثلا، ثم سحبها بالأصبع ورميها في رسالة بريد، أو رسالة نصية عبر "واتساب" أو غيره من التطبيقات.عزل الصوت في المكالماتأضافت آبل تقنية لعزل صوت المستخدم أثناء إجراء مكالمة عبر الهاتف.ووفقا للموقع، فإن الميزة تعتمد على تقنيات التعلم الآلي، وتعمل على خفض الضوضاء المحيطة وأصوات الخلفية.ومن المرتقب أن يتمكن مستخدم آيفون من إجراء مكالمات فيديو "فيس تايم" مع مستخدمي أجهزة تعمل بأنظمة "آندرويد" و"ويندوز".النص الحيأدمجت آبل ميزة في نظامها الجديد، تسهل على المستخدمين نسخ النصوص الموجودة ضمن صور على هاتفهم.ومع هذه الخاصية الجديدة، سيتمكن مستخدمو أجهزة آبل من تحديد أي نص من أي صورة، ومن ثم نسخه ونقله إلى أي تطبيق آخر بسهولة.وتتوفر هذه الميزة بسبع لغات مختلفة، بما يشمل الإنكليزية والصينية والفرنسية والإيطالية والألمانية والبرتغالية والإسبانية.وكانت آبل قد كشفت عن إصدارات الطراز الجديد من هواتفها، آيفون 13، الثلاثاء.وكشفت أبل عن هاتفها الجديد بخمس ألوان هي الأزرق والوردي والأبيض والأحمر والأسود.وحسب مؤتمر الشركة، فإن الإصدارات الجديدة من آيفون تتضمن رقاقة "A15 Bionic" الجديدة التي تضمن أداء أفضل، وبدرجة أسرع بـ50% من المنافسين.كما كشفت أبل عن مفاجأة سعيدة لعشاقها بشأن عمر البطارية الذي سيزيد مثلا بمعدل ساعتين ونصف كمتوسط في "آيفون 13 ميني" عن "آيفون 12 ميني".أما في "آيفون 13 برو"، فيزيد عمر البطارية بمعدل ساعة ونصف، وساعتين ونصف بالنسبة لـ"آيفون 13 برو ماكس"، وهو أفضل عمر للبطارية في تاريخ هواتف الشركة العملاقة.كما أوضحت الشركة أن شاشة آيفون يتمتع بدرجة لمعان بنسبة 28% أكثر، فضلا عن تحديثات على الكاميرا التي تغير تصميمها إلى التصميم القطري.وقالت أبل إن الهواتف تدعم نظاما ثلاثيا جديدا تماما للكاميرات، يوفر تصويرًا أفضل في الإضاءة المنخفضة ، ويزيد التقريب الآن حتى 3x ، مما يتيح تكبيرًا بصريًا 6x عبر الكاميرات.