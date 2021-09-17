تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تصدر تحذيرا عاجلا لمليوني مستخدم لمتصفح "كروم"

Lebanon 24
17-09-2021 | 05:00
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أصدرت "غوغل" تنبيها عاجلا لمستخدمي متصفح "كروم" الخاص بها، ودعت إلى تحديث البرنامج دون تأخير.

ويستخدم "غوغل كروم" الآن ما يقارب 2.65 مليار مستخدم حيث يهيمن على سوق متصفح الويب.
 
ويجب على أي شخص يستخدم متصفح "كروم" التأكد من تحديثه بالكامل إلى أحدث إصدار دون تأخير. وهذا ما دعت إليه شركة "غوغل" في تحذيرها الأخير، حيث كشفت أنها بدأت عملية تحديث مهمة لبرنامجها الشهير للغاية في محاولة لمنع تهديد أمني من استهداف مليارات المستخدمين.

ويعمل أحدث تصحيح، والمسمى 93.0.4577.82، على إصلاح ما مجموعه 11 ثغرة أمنية وهي سيئة بما فيه الكفاية. ومع ذلك، فإن ما يجعل هذا التحديث أمرا حيويا هو أن اثنين من الأخطاء الموجودة في "كروم" وقع تصنيفها كـ"هجوم دون انتظار" (zero-days).

وتعد تحذيرات "الهجوم دون انتظار" أسوأ كابوس لمالكي الأجهزة. لأنه من الممكن، ومن المحتمل جدا، أن المشكلة معروفة للمتسللين ويتم استغلالها بنشاط في الوقت الحالي. ولهذا السبب سارعت "غوغل" إلى إصدار التصحيح بسرعة كبيرة.

وفي شرح أكثر على مدونة "كروم"، قالت "غوغل": "وقع تحديث القناة الثابتة إلى 93.0.4577.82 لنظام التشغيل ويندوز وماك ونظام لينكس، والتي سيتم طرحها خلال الأيام / الأسابيع القادمة".
 
وأضافت: "تدرك غوغل أن ثغرات CVE-2021-30632 وCVE-2021-30633 موجودة". وإذا كنت تستخدم "كروم"، فيجدر بك التحقق من أن جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام "ويندوز 10 أو ماك أو "كروم بوك" يعمل بأحدث البرامج.

وللقيام بذلك، ما عليك سوى تشغيل المتصفح، وتوجه إلى "كروم" في شريط القائمة وانقر على الإعدادات، ثم اختر أيقونة Help ثم About Chrome. وسترى بعد ذلك إصدار "كروم" الذي تقوم بتشغيله وما إذا كان متصفحك جاهزا للتحديث أم لا.

وإذا كان إصدار المتصفح الخاص بك على ويندوز وماك ولينكس مدرجا على أنه 93.0.4577.82 أو أعلى، فأنت في أمان.

وتنص "غوغل" على أن هذا الإصدار الجديد والمحمي من "كروم" سيتم طرحه خلال الأيام أو الأسابيع القادمة، ولذلك قد لا يتمكن الجميع من حماية أجهزتهم على الفور. وإذا كان بإمكانك التحديث، فيجب عليك القيام بذلك ثم إعادة تشغيل المتصفح على الفور.
المصدر: روسيا اليوم
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