تكنولوجيا وعلوم

مهمة "إنسبيريشن4 ".. سياح الفضاء الأميركيون يمضون أول ليلة في مدار الأرض

Lebanon 24
17-09-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-864755-637674693194717473.jpg
Doc-P-864755-637674693194717473.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أمضى أربعة سياح فضاء أميركيين يومهم الأول في مدار الأرض في مركبة من إنتاج "سبايس إكس" فأجروا تجارب علمية وتحدثوا إلى مرضى سرطان في أحد المستشفيات بعد إقلاعهم من قاعدة كاب كانفيرال الخميس.

وتمكن الأطفال في مستشفى سانت جود لمرضى السرطان من التحدث إلى طاقم الرحلة "Inspiration 4" و"طرحوا عليهم سؤالا يراود الجميع: هل هناك أبقار على القمر؟"، على ما كتب المستشفى في تغريدة.

وقالت شركة "سبايس اكس "التي يملكها إلون ماسك إن طاقم الرحلة "دار حول الأرض خمس مرات ونصف المرة وأجرى أول سلسلة من الأبحاث العلمية وتناول بعض وجبات الطعام" قبل أن يخلد إلى النوم.

وأشار ماسك في تغريدة أيضا إلى أنه تحدث إلى أفراد الطاقم و"كل شيء يسير على ما يرام".
4 سياح أميركين يقضون ليلة أولى في الفضاء
أمضى أربعة سياح فضاء أميركيين يومهم الأول في مدار الأرض في مركبة من إنتاج "سبايس إكس" فأجروا تجارب علمية وتحدثوا إلى مرضى سرطان في أحد المستشفيات بعد إقلاعهم من قاعدة كاب كانفيرال الخميس.

وتمكن الأطفال في مستشفى سانت جود لمرضى السرطان من التحدث إلى طاقم الرحلة "Inspiration 4" و"طرحوا عليهم سؤالا يراود الجميع: هل هناك أبقار على القمر؟"، على ما كتب المستشفى في تغريدة.

وقالت شركة "سبايس اكس "التي يملكها إلون ماسك إن طاقم الرحلة "دار حول الأرض خمس مرات ونصف المرة وأجرى أول سلسلة من الأبحاث العلمية وتناول بعض وجبات الطعام" قبل أن يخلد إلى النوم.
 
 
وأشار ماسك في تغريدة أيضا إلى أنه تحدث إلى أفراد الطاقم و"كل شيء يسير على ما يرام".


وهم سينتقلون الآن إلى قبة كبسولة دراغون الضخمة المصنوعة من الزجاج التي أقيمت لتوفير منظر بـ360 درجة للركاب. وحلت هذه القبة محل النظام الذي يستخدم عادة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-09-17
14:00 | 2021-09-17
11:00 | 2021-09-17
05:00 | 2021-09-17
02:00 | 2021-09-17
00:31 | 2021-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website