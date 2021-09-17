مهمة "إنسبيريشن4 ".. سياح الفضاء الأميركيون يمضون أول ليلة في مدار الأرض





وتمكن الأطفال في مستشفى سانت جود لمرضى السرطان من التحدث إلى طاقم الرحلة "Inspiration 4" و"طرحوا عليهم سؤالا يراود الجميع: هل هناك أبقار على القمر؟"، على ما كتب المستشفى في تغريدة.



وقالت شركة "سبايس اكس "التي يملكها إلون ماسك إن طاقم الرحلة "دار حول الأرض خمس مرات ونصف المرة وأجرى أول سلسلة من الأبحاث العلمية وتناول بعض وجبات الطعام" قبل أن يخلد إلى النوم.



وأشار ماسك في تغريدة أيضا إلى أنه تحدث إلى أفراد الطاقم و"كل شيء يسير على ما يرام". أمضى أربعة سياح فضاء أميركيين يومهم الأول في مدار الأرض في مركبة من إنتاج "سبايس إكس" فأجروا تجارب علمية وتحدثوا إلى مرضى سرطان في أحد المستشفيات بعد إقلاعهم من قاعدة كاب كانفيرال الخميس.وتمكن الأطفال في مستشفى سانت جود لمرضى السرطان من التحدث إلى طاقم الرحلة "Inspiration 4" و"طرحوا عليهم سؤالا يراود الجميع: هل هناك أبقار على القمر؟"، على ما كتب المستشفى في تغريدة.وقالت شركة "سبايس اكس "التي يملكها إلون ماسك إن طاقم الرحلة "دار حول الأرض خمس مرات ونصف المرة وأجرى أول سلسلة من الأبحاث العلمية وتناول بعض وجبات الطعام" قبل أن يخلد إلى النوم.وأشار ماسك في تغريدة أيضا إلى أنه تحدث إلى أفراد الطاقم و"كل شيء يسير على ما يرام".

Just spoke with @inspiration4x crew. All is well. — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2021

4 سياح أميركين يقضون ليلة أولى في الفضاء

أمضى أربعة سياح فضاء أميركيين يومهم الأول في مدار الأرض في مركبة من إنتاج "سبايس إكس" فأجروا تجارب علمية وتحدثوا إلى مرضى سرطان في أحد المستشفيات بعد إقلاعهم من قاعدة كاب كانفيرال الخميس.



وتمكن الأطفال في مستشفى سانت جود لمرضى السرطان من التحدث إلى طاقم الرحلة "Inspiration 4" و"طرحوا عليهم سؤالا يراود الجميع: هل هناك أبقار على القمر؟"، على ما كتب المستشفى في تغريدة.



وقالت شركة "سبايس اكس "التي يملكها إلون ماسك إن طاقم الرحلة "دار حول الأرض خمس مرات ونصف المرة وأجرى أول سلسلة من الأبحاث العلمية وتناول بعض وجبات الطعام" قبل أن يخلد إلى النوم.

وأشار ماسك في تغريدة أيضا إلى أنه تحدث إلى أفراد الطاقم و"كل شيء يسير على ما يرام".





وهم سينتقلون الآن إلى قبة كبسولة دراغون الضخمة المصنوعة من الزجاج التي أقيمت لتوفير منظر بـ360 درجة للركاب. وحلت هذه القبة محل النظام الذي يستخدم عادة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.