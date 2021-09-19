تكنولوجيا وعلوم

سيارة برمائية بمميزات فاخرة (فيديو)

Lebanon 24
19-09-2021 | 05:00
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كشفت مصادر إعلامية عن سيارة جديدة برمائية قيد التطوير قادرة على السير في بيئات مختلفة ومتنوعة، من البحر إلى اليابسة، لكن مع توفير بيئة فاخرة جدا لركابها.

وتجمع السيارة الجديدة التي تم الكشف عنها سابقا والتي تحمل اسم Nouvoyage" (Limousine Tender 33 )"، بين السيارة الفاخرة واليخت الفاخر، حيث توفر مزايا رائعة جدا لأول مرة في عالم السيارات مع الاحتفاظ بشكل السيارة المثالي إلى حد ما.

وبحسب موقع "autoevolution" الذي نشر تقريرا عن هذه السيارة، يطلب الأثرياء حول العالم نماذج من السيارات التي تجمع ضمن ميزاتها الكثير من التناقضات مثل هذه السيارة الجديدة التي توفر بيئة فاخرة ومثالية كسيارة ويخت في آن واحد.

وبحسب المصادر لا يمكن اعتبار السيارة الجديدة سيارة عادية فهي أقرب لسيارة ليموزن فاخرة جدا.

وأطلقت شركة "Nouvoyage "، أول سيارة برمائية لها من هذال الصنف في عام 2013، وتحمل اسم "تندر 33"، وكانت أول مركبة برمائية فاخرة في العالم قادرة على نقل الضيوف في الطرق المائية والبرية.


ولاحظ الرئيس التنفيذي للشركة، مارتن بودلي، أن النماذج البرمائية السابقة كانت ذات أداء محدود ولم تكن موثوقة بشكل جيد، حيث تم تبسيط طريقة أداء المركبة مع رفع كفاءتها.

المصدر: سبوتنيك
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