112 "إيموجي" جديداً تصل الهواتف الذكية قريباً

نشر اتحاد "يونيكود" الدولي لتنظيم الرموز التعبيرية أحدث إضافاته لقائمة "الإيموجيز" المعتمدة، وتتضمن المجموعة الجديدة 112 وجهاً تعبيرياً متنوعاً، بين تعبيرات وجه جديدة وحركات متنوعة لليد، إضافة إلى عناصر ورموز نباتات وحيوانات مختلفة.

Among the 838 new characters in #Unicode14 are 37 new #emoji, along with new emoji sequences, that are expected to show up on 📱s, 💻s, and other platforms sometime next year → https://t.co/deSr1g6m8k #絵文字 pic.twitter.com/xuTf8Os02K — The Unicode Consortium (@unicode) September 7, 2021

وتتكون المجموعة الجديدة من الوجوه التعبيرية من 37 رمزاً تعبيرياً جديداً (إيموجي)، إضافة إلى 75 إصداراً متنوعاً من الوجوه التعبيرية الجديدة، لتمثيل الدرجات اللونية المختلفة لبشرة المستخدمين.



وستصل الرموز التعبيرية الجديدة إلى هواتف المستخدمين والتطبيقات المختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء وصول تحديث نظام تشغيل هواتف آيفون الجديد iOS 15 في 20 سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنته أبل خلال حفل إطلاق آيفون 13، وكذلك بالتزامن مع وصول أندرويد 12 مطلع أكتوبر المقبل.