تكنولوجيا وعلوم

112 "إيموجي" جديداً تصل الهواتف الذكية قريباً

Lebanon 24
19-09-2021 | 23:00
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نشر اتحاد "يونيكود" الدولي لتنظيم الرموز التعبيرية أحدث إضافاته لقائمة "الإيموجيز" المعتمدة، وتتضمن المجموعة الجديدة 112 وجهاً تعبيرياً متنوعاً، بين تعبيرات وجه جديدة وحركات متنوعة لليد، إضافة إلى عناصر ورموز نباتات وحيوانات مختلفة.
 
وتتكون المجموعة الجديدة من الوجوه التعبيرية من 37 رمزاً تعبيرياً جديداً (إيموجي)، إضافة إلى 75 إصداراً متنوعاً من الوجوه التعبيرية الجديدة، لتمثيل الدرجات اللونية المختلفة لبشرة المستخدمين.

وستصل الرموز التعبيرية الجديدة إلى هواتف المستخدمين والتطبيقات المختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بدء وصول تحديث نظام تشغيل هواتف آيفون الجديد iOS 15 في 20 سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنته أبل خلال حفل إطلاق آيفون 13، وكذلك بالتزامن مع وصول أندرويد 12 مطلع أكتوبر المقبل.
المصدر: الشرق
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