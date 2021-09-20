مدون تقني يكشف ثغرة في نظام مساعد أمازون الشخصي

كشف المدون التقني، تيرينس إيدينت، عن تجربة شخصية صادمة مع مساعد أمازون الشخصي أليكسا (Alexa)، أدت إلى معرفة زوجته بقائمة هدايا سرية يستعد لشرائها، عبر "أليكسا".



أوضح إيدينت في تقرير نشره عبر مدونته، أنه كان لديه العديد من قوائم الشراء المخزنة على حسابه لدى أمازون، وكانت إحداها قائمة خاصة وليست عامة تحمل اسم "Liz Presents"، وهي مخصصة لتخزين هداياه التي ينوي شراءها لزوجته "ليز".

وفي أحد الأيام، فوجئ "إيدينت" بأن زوجته قد علمت بشأن إحدى الهدايا المخزنة في قائمته السرية، واكتشف أن الواشي هو أليكسا.



ماذا فعل أليكسا؟

انكشف الأمر عندما لاحظت "ليز" إضاءة مؤشر الإشعارات باللون الأزرق في جهاز أمازون Echo للمساعدة المنزلية، فطلبت من أليكسا إخبارها حول الإشعارات الواردة، فقام مساعد أمازون الشخصي بإخبارها بأن أحد العناصر الموجودة في القائمة السرية قد انخفض سعره، وبذلك انكشف أمر "إيدينت".