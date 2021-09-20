"غوغل" تختبر هاتفا قابلا للطي... ما علاقته بالبرغر؟

كشفت تقارير مؤخرا أن شركة "غوغل" تختبر هاتف "بيكسل" ذكيا ثانيا قابلا للطي.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google"، فإن الهاتف الجديد سيحمل اسما رمزيا هو "جامبوجاك"، وهو قد يكون إشارة إلى اسم شطيرة برغر الجبن "جامبو جاك" من مطعم "in The Box"، وهو ما يعني ضمنيا أن الهاتف سوف يطوى مثل شطيرة "البرغر"، كهاتف "غلاكسي زد فليب" من شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية.

كما أضاف التقرير أنه سيحتوي على شاشتين، إحداهما تتعطل عند طي الجهاز، بينما لا تتوافر معلومات حول أحجام الشاشات الخاصة بالهاتف الجديد أو مواصفاته الداخلية.

وتأتي أنباء هاتف "جامبوجاك" بعد ورود تقارير أخرى عن هاتف ذكي آخر قابل للطي من "غوغل" يسمى "باسبورت"، وذلك لكون أنه يفتح مثل جواز السفر مثل هاتف "سامسونغ غلاكسي زد فولد".

وكانت شركة "غوغل" الأمريكية أطلقت في مطلع شهر أيلول الجاري أول إعلان تشويقي لهاتفها الجديد "غوغل بيكسل 6"، المرتقب.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص أن "غوغل" أطلقت مقاطع دعائية وصورا جديدة رسمية، لهاتفها المرتقب "غوغل بيكسل 6"، قبل إطلاقه رسميا خلال شهر سبتمبر.

وأوضحت تسريبات أن هاتف "بيكسل 6" سيتمتع بنظم تشغيل ذكية متطورة، بفضل معالجها الجديد "تينسور".

وستقدم غوغل إصدارين من هاتفها هما "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، وسيأتي الهاتف الثاني بشاشة منحنية بقياس 6.7 بوصة بدقة "كواد إتش دي بلس"، وبكاميرا بقدرة تقريب 4 أضعاف.

وسيأتي هاتف "بيكسل 6" بشاشة مسطحة بقياس 6.4 بوصة ودقة "فل إتش دي بلس".