30
o
بيروت
38
o
طرابلس
32
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
35
o
النبطية
32
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تكنولوجيا وعلوم
تويتر تختبر محرراً مرئياً جديداً يتضمن أدوات Fleets
Lebanon 24
21-09-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تختبر منصة تويتر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بشكل أساسي من الاستفادة من جميع ميزات Fleets في عملية تحرير بصري جديدة لتغريداتك العادية.
وعند الإعلان عن تقاعد Fleets التي تشبه القصص الشهر الماضي، أشارت المنصة إلى أنها تأخذ الدروس التي تعلمها من Fleets وتطبقها في مجالات تطوير جديدة.
وبفضل باحث التطبيق أليساندرو بالوزي حصلنا على لمحة أولية عما يمكن أن تكون عليه هذه العناصر الجديدة.
وتتيح لك العملية الجديدة إضافة ملصقات ونصوص والمزيد إلى مقاطع الفيديو والصور التي تم تحميلها، ومن ثم إرفاقها بتغريداتك، مما قد يمنحها مزيدًا من التواجد والذوق الإبداعي في الخلاصة.
ويلاحظ بالوزي أيضًا أن المحرر الجديد يمكنك أيضًا من تحميل نص مرئي مباشر، مع خلفية ملونة. لذلك يكون لديك بشكل أساسي المزيد من الوظائف لتحميل تغريداتك، مع دمج جميع أدوات Fleets في هذا المحرر الجديد.
لم تشهد Fleets إقبالاً هائلاً. ولكن جاك دورسي، الرئيس التنفيذي للشركة، لاحظ أنها قد أثارت المزيد من النشاط من مجموعة أوسع من المستخدمين.
المصدر: العربية
الأكثر قراءة
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
Lebanon 24
أرقام مخيفة.. إليكم سعر البنزين في لبنان بعد رفع الدعم
12:09 | 2021-09-20
20/09/2021 12:09:43
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها
Lebanon 24
5 أبراج تمتلك الحدس العالي والتوقع.. إحساسها لا يخيب فلا تخدعوها
09:50 | 2021-09-20
20/09/2021 09:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع... هذه تسعيرته المسائية
14:21 | 2021-09-20
20/09/2021 02:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
Lebanon 24
وأخيرا خبر سار عن أزمة المحروقات
02:40 | 2021-09-21
21/09/2021 02:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله
Lebanon 24
كلامٌ هام من وزير التربية عن العام الدراسي الجديد.. هذا ما قاله
11:54 | 2021-09-20
20/09/2021 11:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2021-09-21
الإنترنت عالي السرعة.. إنجاز من علماء غوغل قد يؤدي لشبكات أسرع بالمناطق النائية!
16:00 | 2021-09-20
"غوغل" تختبر هاتفا قابلا للطي... ما علاقته بالبرغر؟
15:56 | 2021-09-20
"ناسا" تُطلق تحذيرا: كويكب ضخم يصطدم بمدار الأرض اليوم!
05:00 | 2021-09-20
تحذير لمستخدمي أندرويد.. احذفوا هذا البرنامج فوراً
02:00 | 2021-09-20
مدون تقني يكشف ثغرة في نظام مساعد أمازون الشخصي
02:00 | 2021-09-20
قبل يومين من إطلاقه.. تسريبات عن Surface Pro 8
فيديو
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
Lebanon 24
فيديو اختطاف يثير الرعب... اعتدوا على شاب ووضعوه داخل صندوق سيارة!
15:47 | 2021-09-20
21/09/2021 14:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
Lebanon 24
زياد برجي يحسم جدل طلاقه بطريقة غير متوقعة (فيديو)
11:00 | 2021-09-20
21/09/2021 14:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
Lebanon 24
فيديو يُحدث ضجة.. فيفي عبده: "كنت فاكرة الناس بتخلف من ركبها"!
04:00 | 2021-09-17
21/09/2021 14:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact