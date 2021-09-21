تكنولوجيا وعلوم

تويتر تختبر محرراً مرئياً جديداً يتضمن أدوات Fleets

Lebanon 24
21-09-2021 | 05:00
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تختبر منصة تويتر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بشكل أساسي من الاستفادة من جميع ميزات Fleets في عملية تحرير بصري جديدة لتغريداتك العادية.

وعند الإعلان عن تقاعد Fleets التي تشبه القصص الشهر الماضي، أشارت المنصة إلى أنها تأخذ الدروس التي تعلمها من Fleets وتطبقها في مجالات تطوير جديدة.

وبفضل باحث التطبيق أليساندرو بالوزي حصلنا على لمحة أولية عما يمكن أن تكون عليه هذه العناصر الجديدة.

وتتيح لك العملية الجديدة إضافة ملصقات ونصوص والمزيد إلى مقاطع الفيديو والصور التي تم تحميلها، ومن ثم إرفاقها بتغريداتك، مما قد يمنحها مزيدًا من التواجد والذوق الإبداعي في الخلاصة.

ويلاحظ بالوزي أيضًا أن المحرر الجديد يمكنك أيضًا من تحميل نص مرئي مباشر، مع خلفية ملونة. لذلك يكون لديك بشكل أساسي المزيد من الوظائف لتحميل تغريداتك، مع دمج جميع أدوات Fleets في هذا المحرر الجديد.

لم تشهد Fleets إقبالاً هائلاً. ولكن جاك دورسي، الرئيس التنفيذي للشركة، لاحظ أنها قد أثارت المزيد من النشاط من مجموعة أوسع من المستخدمين.
المصدر: العربية
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