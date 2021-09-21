بالفيديو: "إيكيا" تطلق شاحن لاسلكي خفي جديد يلتصق بالأثاث

وتحاول "إيكيا" تطوير نفسها أكثر فأكثر نحو الإلكترونيات المنزلية ذات الأسعار المعقولة فعلى مدار العقد الماضي. بدأت بمجموعة من البطاريات القابلة لإعادة الشحن الممتازة التي تحمل علامة "إيكيا"، كما أن صانع الأثاث السويدي أصدر أيضا إكسسوارات منزلية ذكية مثل المصابيح الكهربائية والمفاتيح اللاسلكية، بالشراكة مع "سونوس" (Sonos) لمكبرات الصوت "إيكيا"، واللوحات التي تملأ منزلك بالموسيقى، وأجهزة تنقية الهواء المتخفية كطاولات جانبية، والعديد من الطرق لشحن الأجهزة المتوافقة لاسلكيا مع تكنولوجيا "كيو آي" (Qi).كما أصدرت "إيكيا" عام 2015 أول مجموعة ترقية للشحن اللاسلكي، شاحن "جايسن" (Jyssen) بقيمة 30 دولارا، والذي يمكن استخدامه لإضافة وسادة شحن إلى الطاولات والعدادات والمكاتب، لكن تركيبه كان يحتاج بعض المهارات الخاصة بالنّجارة.ويعد شاحن "خوماركيه" الجديد من "إيكيا" خيارا أفضل بكثير، حيث لا يحتاج لعمل ثقوب في الأثاث لتثبيته، ولكن من عيوبه أنه لا يعمل على السطوح المعدنية، كما توصي "إيكيا" أن يكون سمك سطح الأثاث بين 3/8 و 7/8 بوصة.وتعني هذه القيود في الواقع أن هذا الشاحن غير متوافق مع الكثير من أثاث "إيكيا" المعدني أو الذي تفوق سماكته الحد المسموح، ولكنه يظل خيارا لمن يريد تقليل المعدات والأجهزة على مكتبه الخشبي.