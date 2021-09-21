تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تخطط لضربة قوية تستهدف "سامسونغ" و "هواوي"

Lebanon 24
21-09-2021 | 07:50
A-
A+
Doc-P-866289-637678326086402620.jpg
Doc-P-866289-637678326086402620.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تسريبات تقنية، أن شركة "غوغل" تختبر هاتفا ذكيا قابلا للطي باسم "باسبورت".

ووفق التسريبات، فإن هاتف "غوغل" القابل للطي، سيدعم نظام التشغيل المستقبلي "آندرويد 12".

وحسبما نقل موقع "ذا فيرج" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن "باسبورت" سيدعم شاشتين، تتعطل إحداهما عن طي الهاتف.

وأكدت التسريبات أن "غوغل" ستطرح هاتفها الجديد خلال العام الحالي، وسيدمج شاشة عرض "أوليد"، قياسها 7.6 إنشات.

ولم تذكر التسريبات أي تفاصيل تقنية تتعلق بالهاتف الجديد، إلا أن بعضها تحدث عن دعم الجهاز للاتصال بشبكات الجيل الخامس.

ويتوقع أن ينافس هاتف "غوغل" عددا من الأجهزة المماثلة القابلة للطي والتي تنتجها شركات مثل "سامسونغ" و"هواوي".
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2021-09-21
05:00 | 2021-09-21
02:00 | 2021-09-21
16:00 | 2021-09-20
15:56 | 2021-09-20
05:00 | 2021-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website