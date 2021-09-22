أمازون تلغي بيع أكثر من 600 شركة صينية عبر منصتها والسبب؟

حظرت شركة أمازون الأميركية رسميا اكثر من 600 شركة صينية من بيع منتجاتها على منصتها الالكترونية بشكل دائم، كانت منتشرة عبر 3000 حساب بائع، بسبب حوادث احتيال خاصة بكتابة تقييمات لها.وسبق وتحدث تقرير صدر من صحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" عن هذه الخطوة من الشركة الاميركية، التي عدتها الصين ضربة لها.وصرحت الشركة الأمريكية في بيان رسمي، أن هذه الشركات الصينية انتهكت عن قصد وبشكل متكرر سياسات المراجعة الخاصة بها، التي تحظر المراجعات التي تشمل تقديم تحفيزات وهدايا للعملاء.ومن بين الشركات الصينية التي حظرتها أمازون ، شركتا "Mpow" و"Aukey"،

بعدما اكتشفت أنهم يقدمون مكافآت مثل بطاقات الهدايا للعملاء الذين يتركون التعليقات المحفزة لهم.

وسبق واعلنت الشركة الاميركية أنها تعمل بجد من أجل بناء تجربة رائعة في متجرها، لكي يتمكن العملاء من التسوق بثقة، ولدى البائعين فرصة لتنمية أعمالهم وسط منافسة صحية نزيهة.

كما أنها تتخذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين ينتهكون السياسات الخاصة بالمراجعات، أينما تواجدوا حول العالم وليس فقط في الصين.

وأكدت أمازون أنها على ثقة من أن الخطوات التي تتخذها تصب في مصلحة عملائها، فضلا عن الشركات الصادقة التي تشكل الغالبية العظمى من مجتمع البيع العالمي لديها ، و أنها ستستمر في تحسين اكتشاف إساءة الاستخدام واتخاذ جميع إجراءات الإنفاذ ضد الجهات الفاعلة السيئة، بما في ذلك تلك التي تشارك عن قصد في انتهاكات متكررة للسياسة، منها إساءة الاستخدام.