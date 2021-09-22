أمازون تلغي بيع أكثر من 600 شركة صينية عبر منصتها والسبب؟

وسبق واعلنت الشركة الاميركية أنها تعمل بجد من أجل بناء تجربة رائعة في متجرها، لكي يتمكن العملاء من التسوق بثقة، ولدى البائعين فرصة لتنمية أعمالهم وسط منافسة صحية نزيهة.
كما أنها تتخذ إجراءات قانونية ضد أولئك الذين ينتهكون السياسات الخاصة بالمراجعات، أينما تواجدوا حول العالم وليس فقط في الصين.
وأكدت أمازون أنها على ثقة من أن الخطوات التي تتخذها تصب في مصلحة عملائها، فضلا عن الشركات الصادقة التي تشكل الغالبية العظمى من مجتمع البيع العالمي لديها ، و أنها ستستمر في تحسين اكتشاف إساءة الاستخدام واتخاذ جميع إجراءات الإنفاذ ضد الجهات الفاعلة السيئة، بما في ذلك تلك التي تشارك عن قصد في انتهاكات متكررة للسياسة، منها إساءة الاستخدام.