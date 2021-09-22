"فيسبوك" تُطلق جهازين للاتصال عبر الفيديو

أطلقت شركة "فيسبوك" جهازين جديدين للاتصال عبر الفيديو، أطلقت عليهما اسم "بورتال".وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن أول تلك الأجهزة هو جهاز "بورتال غو" بقياس 10 بوصات بسعر 199 دولارا أميركيا، مخصص لاتصالات الفيديو فقط.أما الجهاز الثاني من فيسبوك فاسمه "بورتال بلس" بقياس 14 بوصة بسعر يصل إلى 349 دولارا أميركيا.ومن المتوقع أن تبدأ "فيسبوك" في طرح جهازيها للأسواق العالمية في 19 تشرين الأول، فيما فتحت طلبات الشراء المسبق عبر موقعها الإلكتروني.وستزود تلك الأجهزة بكاميرات ذكية من نوع "بورتال" الجديدة بدقة 12 ميغابيكسل، التي يمكنها إجراء اتصالات فيديو فائقة الدقة والجودة بكل الأجواء، وتم دعمها ببطاريات تدوم طويلا وسهلة الإزالة والتبديل.