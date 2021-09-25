تكنولوجيا وعلوم

سيارة تسلا تسبح في المياه (فيديو)

Lebanon 24
25-09-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-867681-637681474787250495.jpg
Doc-P-867681-637681474787250495.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

جرت إحدى شركات السيارات تجربة غريبة من نوعها على سيارة "تسلا إس"، وهي واحدة من أسرع السيارات الكهربائية في العالم، حيث تصل سرعتها من صفر إلى 100 كيلومتر خلال ثانيتين فقط.

وقامت شركة "Gruber Motor" وهي أحد عملاء "تسلا"، بتنفيذ تجربة غريبة جدا للسيارة حيث تم حفر الأرض في ولاية أريزونا الأميركية، بعمق يزيد على ارتفاع السيارة وغمر بالماء بعد وضع طبقة عازلة لمنع تسرب المياه في الأرض.

 
وأجرت الشركة تعديلات على السيارة لمنع تسرب المياه إلى داخلها من خلال سد الثقوب ومنافذ التهوية وغيرها بمواد خاصة.
وزود السائق بلباس خاص مع أجهزة الغوص وجميع مستلزمات السلامة، حيث قاد السيارة التي تحمل في داخلها 2000 رطل من الرصاص فقط داخل بطاريتها الكبيرة، بحسب موقع "cleantechnica".

وقاد السائق السيارة في رحلة بطول 70 قدم (21 مترا) في المياه العذبة حيث دخلت السيارة وسبحت على سطح المياه بشكل جيد.

وتظهر السيارة في الفيديو وهي تتقدم ببطء عن طريق دوران العجلات التي تعمل على المحركات الكهربائية.
 

وبحسب مالك الشركة التي أجرت التجربة، بيت غيربير، فإن الهدف من هذه العملية هو "إثبات أن تسلا إس سيارة مقاومة للماء لدرجة أنه يمكن تحويلها إلى غواصة والقيادة عبر هذا الحوض الصغير الذي يبلغ ارتفاعه 90 قدمًا".

 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:30 | 2021-09-24
16:00 | 2021-09-24
14:00 | 2021-09-24
11:17 | 2021-09-24
11:00 | 2021-09-24
08:00 | 2021-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website