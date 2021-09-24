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تكنولوجيا وعلوم
مهندسون يصممون مركبة لاستكشاف قمر تيتان
Lebanon 24
24-09-2021
|
23:30
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ابتكر مهندسون من معهد موسكو للطيران مركبة خاصة لاستكشاف قمر تيتان التابع لكوكب زحل، تتحرك بطريقة خاصة باستخدام لولبين متوازيين.
وتشير إليانورا فويتسيتسكايا، كبيرة المصممين، إلى أن المركبة شبيهة بالدبابة، ولكن بدلا من الجنزير تتحرك بواسطة لولبين، ما يسمح لها بالتحرك بسهولة في الماء واليابسة والمستنقعات. وهذا ضروري جدا في استكشاف قمر تيتان، حيث توجد أحواض الهيدروكربونات وتربة حديدية شبيهة بالثلج والجليد في أماكن أخرى.
وتقول، "يخطط لتزويد المركبة بلولبين متوازيين وعمود سميك، حيث عند دورانها في نفس الاتجاه ستتحرك المركبة إلى الأمام مع بعض الانحراف إلى الجانب، أي لن يكون هناك انزلاق".
وتجدر الإشارة، إلى أن الرحلة إلى قمر تيتان تستغرق حوالي 10 سنوات. لذلك من أجل الحفاظ على الأجهزة المثبتة في المركبة، يجب استخدام ما يسمى بالمساعدة الجاذبية، التي بواسطتها تحصل المركبة على تسارع بتأثير قوة جاذبية الكواكب والأقمار، ما يسمح بتوفير الوقود وبالتالي زيادة الحمولة المفيدة.
وستكون مهمة هذه المركبة، إجراء دراسة مفصلة لتركيب تربة القمر تيتان وغلافه الجوي، والتقاط صور لمواقع مختلفة، واخذ عينات من تربته وصخوره. وجميع هذه المعلومات سترسلها المركبة إلى قمر صناعي مداري، الذي بدوره سيرسلها إلى الأرض، أي لا حاجة للتفكير بكيفية إعادة المركبة إلى الأرض.
المصدر:
روسيا اليوم
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