تكنولوجيا وعلوم

"غوغل" تحكم بالإعدام على ملايين الهواتف

Lebanon 24
25-09-2021 | 14:00
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يومان فقط وستنقطع خدمات "غوغل" كاملة عن ملايين الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة تشغيل قديمة، حسبما أعلنت الشركة العملاقة.

والأجهزة المتأثرة تعمل بنظام "أندرويد 2.3" الذي تم إصداره قبل سنوات، وستفقد مزايا "غوغل" بحلول يوم الاثنين ما لم يتم تحديثها إن كان ذلك ممكنا، أو استبدالها إن لم يكن ممكنا.

وتشمل الخدمات التي ستُقطع محرك "غوغل" للبحث، و"خرائط غوغل"، و"يوتيوب"، و"جي ميل"، ومتجر ألعاب "غوغل"، وتقويم "غوغل"، وفق إعلان الشركة.

وعللت الشركة قطع الخدمات عن هذه الأجهزة، بقولها إن الخطوة "جزء من جهودها المستمرة للحفاظ على أمان مستخدميها".

ويقول خبراء أمن المعلومات إن أنظمة التشغيل القديمة أكثر عرضة للاختراق من جانب القراصنة.

ولمواصلة استخدام التطبيقات المتوقفة، سيحتاج المستخدم إلى ترقية هاتفه الذكي إلى "أندرويد 3.0" على الأقل.
 
(العربية)
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