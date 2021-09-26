بينها دول عربية.. أسرع شبكات 5G في العالم

ظهرت شركات اتصالات تعمل في كل من قطر والسعودية والكويت في تصنيف حديث لأكبر سرعات تحميل في شبكات إنترنت الجيل الخامس "5G"، تربعت شركة "فار إيست تون" التايوانية على قمته، بسرعة تحميل وصلت 447,8 ميغابت في الثانية.ووفقا للتصنيف الذي أعده موقع "أوبن سيغنال" المتخصص بخدمات الإنترنت حول العالم، فإن قطر تمتلك اتصالا بشبكات "5G" يُعتبر الأسرع بين الدول العربية، والخامس عالميا، من ناحية التحميل.وحازت قطر على هذا المركز بفضل شبكتها المحلية "أوريدو"، بسرعة تحميل وصلت 373 ميغابت في الثانية.كما ظهرت "زين" السعودية في المركز الثاني عربيا والثامن عالميا عن هذه الفئة، بسرعة تحميل بلغت 311,5 ميغابت في الثانية.وتمكنت السعودية من دخول التصنيف بهذه المرتبة بفضل جودة الاتصال بالإنترنت الذي تقدمه الشركة للاتصالات فيها.وظهرت شركة "أوريدو" الكويتية في المركز الثالث عربيا و11 عالميا، بسرعة تحميل بلغت 288,3 ميغابت في الثانية.وظهرت شركة "الاتصالات السعودية" في المرتبة الرابعة عربيا و15 عالميا، بسرعة تحميل وصلت 252,3 ميغابت في الثانية.وظهرت "زين" الكويت في المرتبة الخامسة عربيا و21 عالميا، بسرعة تحميل وصلت 220,9 ميغابت في الثانية.وجاءت شركة الاتصالات الجنوب كورية في المركز الثاني عالميا، بسرعة تحميل بلغت 417,6 ميغابت في الثانية.وعادت تايوان للظهور في التصنيف بالمركز الثالث، بفضل شركة "شونغوا" للاتصالات، بسرعة تحميل وصلت 391,3 ميغابت في الثانية.وكانت "أوبن سيغنال" قد كشفت، في مايو، عن قائمة تتضمن 10 مدن تمتلك أسرع اتصال بشبكات الإنترنت عبر الجيل الخامس "5G"مقارنة ببقية مدن العالم، وظهرت كل من الرياض ودبي بينها.وأظهرت البيانات أن المدن التي تمتلك أسرع اتصال بشبكة "5G" تقع معظمها في آسيا وأوروبا، بينما لم تظهر أي مدينة أميركية في القائمة.