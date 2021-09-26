"تويتر" يعد مستخدميه بجودة تحميل فيديوهات أفضل من السابق

وعدت منصة التدوين المصغر "تويتر"، مستخدميها بتقديم جودة تحميل مقاطع فيديو أفضل من السابق. وقال حساب دعم تويتر إنه يدرك أن جودة تحميل الفديوهات الجديدة، الخاصة بالمستخدمين تظهر بجودة أقل مما هو معتاد.ووعدت تويتر أن تصلح مشكلة جودة الفيديوهات الرديئة، عن طريق إصلاح بعض العيوب التقنية التي تسبب في تلك الأزمة المزعجة، التي لجأت إليها لتقليل فترة تحميل المنصة.وكانت منصة تويتر قد أعلنت عن تقليل جودة تحميل مقاطع الفيديو الصور لتقليل فترة التحميل حتى يتمكن المستخدمون من تشغيل الموقع بصورة أسرع.