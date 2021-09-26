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تكنولوجيا وعلوم
نتائج مزعجة يكشفها اختبار قدرات شحن هواتف "آيفون 13"
Lebanon 24
26-09-2021
|
14:00
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كشفت اختبارات قدرات شحن هواتف "آيفون 13" الجديدة عن نتائج يمكن أن تكون مزعجة لأصحاب تلك الهواتف الجديدة.
ومع بدء طرح هواتف "آيفون 13" الجديدة في أكثر من 30 دولة حول العالم حتى الآن، كشف موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص عن اختبار قدرات الشحن الخاصة بالهواتف.
وأظهر الاختبار أن هواتف "آيفون"، تحتاج نحو ساعة ونصف حتى تشحن بصورة كاملة من صفر إلى 100%، وهو ما يختلف بصورة كبيرة عما أعلنت عنه شركة "أبل" عند إطلاق هواتفها.
وتظهر القراءات الرسمية أن هاتف "آيفون 13 برو" يحتاج إلى 25 دقيقة فقط، بفضل الشواحن الجديدة التي وفرتها الشركة الأميركية.
وتتمتع في المقابل هواتف "آيفون 13 برو ماكس" ببطارية أقوى بقدرة تصل سعتها إلى 4373 ميللي أمبير في الساعة، وهو ما يجعله يحتاج إلى 86 دقيقة للشحن الكامل، ولكن بالاختبار وجد أنها تحتاج إلى 89 دقيقة للشحن الكامل.
وكان الأسوأ من ذلك أن هاتف "آيفون 13" يحتاج بدوره إلى 108 دقيقة من أجل الشحن الكامل، رغم أن سعة بطاريته أقل تصل إلى 3240 ميللي أمبير في الساعة.
ويظهر منذ هذا الاختبار أن "أبل" لم تقم بترقية فعلية في سرعات الشحن الكامل لعائلة هواتف "آيفون 13" الجديدة.
المصدر:
سبوتنيك
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