تكنولوجيا وعلوم

آخر تسريبات هاتف "سامسونغ" المنتظر.. ما الجديد؟

Lebanon 24
27-09-2021 | 08:00
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تتوالى التسريبات التقنية المتعلقة بهاتف "سامسونغ" المنتظر من الطراز "غالاكسي إس 22 ألترا".
وتداولت تسريبات صورا قالت إنها من مصدر موثوق، تظهر التصميم الجديد لهاتف "سامسونغ"، "غالاكسي إس 22 ألترا".
وحسبما ذكر موقع "جي إس إم أرينا" المتخصص بالأخبار التقنية، فإن تصميم الهاتف الجديد يشبه كثيرا الطراز "غالاكسي نوت".
ويأخذ الجانبان العلوي والسفلي للهاتف شكلا مسطحا، بينما يأتي الهاتف على هيئة شكل أسطواني، الأمر الذي يشبه كثيرا هاتف "هواوي" من الطراز "ميت 30 برو".
كذلك تظهر الصور دمج هاتف "سامسونغ" لأربع كاميرات، وفتحة لتخزين قلم "S Pen"، كما أنه سيدعم بطارية سعة 5 آلاف ميلي أمبير/ساعة.
ووفق تسريبات موقع "أون ليكس ديجيت"، فإن "غالاكسي إس 22 ألترا" بشاشة منحنية قياس 6.8 إنشا، ذات معدل تحديث عال ودقة مميزة.
وستبلغ أبعاد الهاتف وفق التسريبات لكل من الطول والعرض والارتفاع، 163.2x 77.9x 8.9 ميليمتر.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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