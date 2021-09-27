تكنولوجيا وعلوم

"فيسبوك" تدافع عن "إنستغرام": ليس قاتلا للمراهقين

Lebanon 24
27-09-2021 | 11:00
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دافعت شركة "فيسبوك" عن موقعها للتواصل الاجتماعي "إنستغرام"، بعد تقارير نشرت دراسات توصفه بأنه قاتل ويؤثر على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.

وقالت "فيسبوك" في تقرير نشره موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص إن تلك البيانات التي تجمعها "فيسبوك" لا تعبر عن واقع "إنستغرام" الحقيقي.
 
ووصفت براتيتي رايشودري، نائب رئيس شركة فيسبوك، ورئيس قسم الأبحاث في "فيسبوك"، أن الطريقة التي تم نقل الأبحاث الداخلية بها غير دقيق، وتم تحريفها من قبل وسائل الإعلام.

وحاولت "فيسبوك" كثيرا المراوغة بشأن محتويات الدراسة، التي أمر مارك زوكربيرغ، مؤسس الشركة بعدم طرحها للجمهور، لعدم التأثير على شعبية إنستغرام.

وعبرت رايشودي عن استيائها من كشف الدراسات الداخلية، التي ركزت على نقطة وحيدة من المشاكل التي تواجه منصة إنستغرام دون غيرها من المشاكل.

ورفضت المسؤولة عن الكشف على البيانات الحقيقية التي توصلت لها الدراسات، وأصرت أنها معلومات داخلية سرية.
المصدر: سبوتنيك
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