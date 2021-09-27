تكنولوجيا وعلوم

مشكلة خطيرة في حواسيب "آيباد ميني" الجديدة... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-09-2021 | 14:00
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أبلغ عدد كبير من مستخدمي حواسيب "آيباد ميني" الجديدة عن ظهور مشاكل تقنية خطيرة في أجهزتهم الجديدة.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن شاشات "آيباد ميني" الجديدة ظهرت فيها مشكلة "تمرير الهلام" الذي لا يعمل لديهم.
 
ولاحظ المستخدمون أن تمرير أحد جانبي الشاشة يكون بمعدل مختلف عن الآخر، خاصة في العرض الرأسي.

ويصعب تحديد التأثير لتلك المشكلة عند إمالة حواسيب "آيباد" بالاتجاه الأفقي.

ولم ترد شركة "آبل" بصورة واضحة حول تلك المشكلة التقنية في حواسيب "آيباد ميني"، وأكدت أنها ستفحصها بشكل مستفيض قبل أن تعلق بصورة رسمية.
المصدر: سبوتنيك
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