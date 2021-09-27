هاتف جديد للاستخدامات الشاقة.. إليكم مواصفاته

أطلقت شركة يوليفون Ulefone هاتفها الذكي Armor X8i الجديد للاستخدامات الشاقة، وأوضحت الشركة الصينية أن جهازها الجديد منخفض الكلفة وبتجهيزات مناسبة وذاكرة صغيرة نسبياً يمكن توسيعها ببطاقات الذاكرة الخارجية.

وأشارت الشركة إلى تقوية الحواف الخارجية للهاتف الجديد وإضفاء لمسات تصميمية باللون الأصفر، ويمتاز الجهاز الجديد بمقاومة الغبار، والأتربة، والماء وفقا لفئة الحماية IP68 وIP69K، وتحمل السقوط على الأرض من ارتفاع 1.2 متر، وتحمل أشعة الشمس ورطوبة الهواء.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية فيه على شاشة قياس 5.7 بوصة بدقة وضوح 1440x720 بيكسل، مع طبقة مقاومة للخدوش، وينبض داخله معالج ميديا تيك Helio A25 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، يمكن توسيعها ببطاقة الذاكرة microSD الخارجية.

وركزت الشركة 3 كاميرات في ظهر الهاتف، وتعمل الرئيسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا السيلفي بدقة 8 ميغابيكسل، مع إمكانية التصوير تحت الماء، ويعمل الهاتف ببطارية سعة 5080 مللي أمبير ساعة، ويعاد شحنها بقدرة تصل إلى 10 وات.

ويمكن تحرير قفل الهاتف بمستشعر بصمة الأصابع ووظيفة التعرف على الوجه، مع دعم وظيفة التشغيل ببطاقتي SIM في شبكة LTE، والعديد من التقنيات المتطورة مثل شبكة الواي فاي WiFi 802.11 a/b/g/n/ac وتقنية اتصالات المجال القريب NFC ووحدة تحديد الموقع عبر أنظمة GPS وGlonass وGalileo وBeidou.

وأضافت الشركة زراً في الهاتف الجديد لتنفيذ إجراءات معينة، مثل الاستعمال السريع عند الطوارئ أو استعمال الهاتف بأيدي مبللة أو بقفازات، وتطرح يوليفون الهاتف في الأسواق العالمية بـ 146 دولاراً أميركياً.