تكنولوجيا وعلوم

تطبيق "سيغنال" واجه عطلاً ضخماً.. ماذا حصل؟

Lebanon 24
27-09-2021 | 07:11
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أعلن تطبيق "سيغنال" المتخصص في المراسلة أنه تعرض لعطل، ليلة الأحد - الاثنين، وهو ما أدى إلى توقف خدماته في مناطق واسعة من العالم.

وذكر التطبيق أن حدوث عطل في خدمات الاستضافة أثر على جزء من خدماته، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكر موقع "داون ديتكتر" أنه تم تسجيل أعطال في خدمة التطبيق، طالت الولايات المتحدة، وأوروبا وهونغ كونغ ومناطق أخرى.

وأشار إلى أن العطل بدأ في الساعة 03:05 بتوقيت غرينيتش، وهو ما أدى إلى حالات توقف موضعية في خدمات أخرى.

وبحسب مطوري "سيغنال"، فقد عادت خدمات المراسلة إلى طبيعتها على نطاق واسع عند الساعة 07:00 بتوقيت غرينيتش.

وكتبت "سيغنال" عبر موقع "تويتر"، إن خدمة المراسلة عادت لدى 99% من المستخدمين، وأن العمل متواصل لإعادتها للنسبة المتبقية. وتقدم التطبيق باعتذار عن الإزعاج الناجم عن هذا العطل.

يذكر أن الخبراء يصنفون "سيغنال" الذي تأسس عام 2014، كأحد تطبيقات المراسلة الأكثر أمانا في السوق، لاسيما بفضل قدرته على الترميز الكامل للرسائل أو الاتصالات بالصوت أو بالفيديو بين جانبي المحادثة.
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