غوغل تحظر أشهر تطبيقاتها على "أندرويد".. لهذا السبب!

أكدت شركة غوغل أن عددا من تطبيقاتها الأكثر شيوعاً، بما في ذلك Gmail وتقويم وخرائط غوغل ويوتيوب، ستتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية القديمة التي تعمل بنظام "أندرويد" بدءا من اليوم.



ويبدو أن "واتس آب" لن يتأثر بالتغيير لأنه تخلى عن الإصدار القديم من "أندرويد" العام الماضي.





وطُرح نظام تشغيل الأجهزة المحمولة، الذي أطلق تحت العلامة التجارية "Gingerbread" عندما اعتادت غوغل على استخدام أسماء الحلوى لكل تحديث رئيسي لنظام "أندرويد"، لأول مرة في ديسمبر 2010. وتقول غوغل إنها تسحب الآن دعم النظام الأساسي "كجزء من جهودنا للحفاظ على سلامة مستخدمينا".



منع تسجيل الدخول.. وظهور خطأ

والآن، بدءا من 27 ايلول2021، تخطو غوغل خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تأكيد الخطط لمنع جميع المستخدمين من تسجيل الدخول إلى هذه الأدوات باستخدام حساب غوغل.



كما سيتلقى المستخدمون الذين يحاولون تسجيل الدخول إلى جهاز "أندرويد" الخاص بهم، اسم مستخدم وكلمة مرور خطأ - على الرغم من أن التفاصيل التي أدخلوها ستكون صحيحة.



كذلك، ستؤدي محاولة إضافة حساب تقويم غوغل أو حساب Gmail إلى قائمة الإعدادات بالجهاز أيضا إلى ظهور الخطأ نفسه.



وسيتوقف أيضا عدد من التطبيقات الشائعة الأخرى التي أنشأتها الشركة، وتعتمد على حساب غوغل، بما في ذلك "يوتيوب" و"متجر غوغل" وخرائط غوغل وGmail وتقويم غوغل والمزيد، عن العمل. كما كشف التقرير أن أي شخص لديه هاتف ذكي يعمل بنظام Android 2.3 سيتأثر بالتغيير، وفق ما نقلته صحيفة "اكسبريس".وطُرح نظام تشغيل الأجهزة المحمولة، الذي أطلق تحت العلامة التجارية "Gingerbread" عندما اعتادت غوغل على استخدام أسماء الحلوى لكل تحديث رئيسي لنظام "أندرويد"، لأول مرة في ديسمبر 2010. وتقول غوغل إنها تسحب الآن دعم النظام الأساسي "كجزء من جهودنا للحفاظ على سلامة مستخدمينا".منع تسجيل الدخول.. وظهور خطأوالآن، بدءا من 27 ايلول2021، تخطو غوغل خطوة أخرى إلى الأمام من خلال تأكيد الخطط لمنع جميع المستخدمين من تسجيل الدخول إلى هذه الأدوات باستخدام حساب غوغل.كما سيتلقى المستخدمون الذين يحاولون تسجيل الدخول إلى جهاز "أندرويد" الخاص بهم، اسم مستخدم وكلمة مرور خطأ - على الرغم من أن التفاصيل التي أدخلوها ستكون صحيحة.كذلك، ستؤدي محاولة إضافة حساب تقويم غوغل أو حساب Gmail إلى قائمة الإعدادات بالجهاز أيضا إلى ظهور الخطأ نفسه.وسيتوقف أيضا عدد من التطبيقات الشائعة الأخرى التي أنشأتها الشركة، وتعتمد على حساب غوغل، بما في ذلك "يوتيوب" و"متجر غوغل" وخرائط غوغل وGmail وتقويم غوغل والمزيد، عن العمل.

الحل في التحديث

ولمواصلة استخدام هذه التطبيقات، ستحتاج إلى تحديث هاتفك الذكي إلى Android 3.0. ومع ذلك، نظرا لعدم قدرة جميع الأجهزة التي تعمل بنظام Android 2.3 على الانتقال إلى الإصدار التالي من نظام التشغيل، فلن يتمكن بعض المستخدمين من استخدام هذه التطبيقات مرة أخرى. وإذا لم تتمكن من شراء جهاز جديد، فإن غوغل تقدم حلا بديلا، باستخدام متصفح الويب على "أندرويد"، حيث سيكون من الممكن الوصول إلى بعض خدمات غوغل هذه. ومع ذلك، ستُحظر التطبيقات بشكل دائم على هاتفك.



وإذا لم تكن متأكدا من إصدار "أندرويد" الذي تقوم بتشغيله على جهازك، فيمكنك التحقق بسهولة من خلال التوجه إلى النظام> خيارات متقدمة> تحديث النظام.

كما تشمل بعض الهواتف الذكية الأكثر شهرة التي ما تزال عالقة مع Android 2.3، مايلي: Sony Xperia Advance وLenovo K800 وSony Xperia Go وVodafone Smart II وSamsung Galaxy S2 وSony Xperia P وLG Spectrum وSony Xperia S وLG Prada 3.0 وHTC Velocity وHTC Evo 4G وMotorola Fire وMotorola XT532.



وباعتباره الإصدار الرئيسي السابع لنظام "أندرويد"، يعد Gingerbread أحد أكثر الإصدارات شهرة في تاريخ النظام الأساسي. وكان أول ما وصل بخطة تحديث سنوية - جدول إصدار تلتزم به غوغل منذ ذلك الحين.



ومن المقرر إطلاق أحدث إصدار من نظام التشغيل، Android 12، في أكتوبر 2021 على هواتف Pixel الذكية التابعة لشركة غوغل.