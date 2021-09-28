تكنولوجيا وعلوم

بعد 30 يوما... واتساب سيتوقف نهائيا على هذه الأجهزة

Lebanon 24
28-09-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-868858-637684311874561494.jpg
Doc-P-868858-637684311874561494.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت تقارير حديثة أن واتساب سيتوقف قريبا عن دعم الكثير من الهواتف الذكية بشكل نهائي.

ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق المراسلة الأشهر في العالم في إزالة الدعم عن هواتف "آيفون" وأندرويد" القديمة إلى الأبد، مع بداية شهر تشرين الثاني، حيث سيحتاج المستخدمون المتأثرون إما إلى تحديث برامجهم أو شراء هاتف جديد.

وفي حال كان الجهاز قديما جدا بحيث لا يمكن تحديثه، سيحتاج المستخدم إلى الحصول على هاتف جديد اذا كان يود استخدام واتساب.

وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع خطى شركات تكنولوجية أخرى تتوقف بانتظام عن دعم الأجهزة القديمة، حيث فعلت "غوغل" ذلك تماما مع هواتف "أندرويد" القديمة وأوقفت تشغيل Gmail و"يوتيوب" و"خرائط غوغل".
 
وفي بعض الأحيان، يرجع السبب في ذلك إلى عدم فعالية التكلفة في استمرار عمل التطبيقات على الإصدارات القديمة جدا من iOS أو "أندرويد".

وبحسب التقارير  سيتأثر أكثر من 40 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية.

ولمستخدمي "أندرويد"، سيحتاجون إلى تشغيل إصدار "أندرويد 4.1" أو إصدار أحدث.

وهذا يشير إلى أن مجموعة كبيرة من الهواتف الشهيرة ستفقد إمكانية الوصول إلى التطبيق، بما في ذلك "سامسونغ غالاكسي إس 3" و"هواوي أسيند ميت".

أما بالنسبة لمستخدمي "آيفون"، فيجب أن يحصلوا على نظام تشغيل iOS 10 أو إصدار أحدث، وبالتالي فإن مستخدمي "آيفون 4" أو أقدم، هم من سيفقدون إمكانية الوصول إلى التطبيق.

وفي حال إذا لم تقم أبدا بتحديث جهاز "آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس" و"آيفون إس إي"، فذلك يعني انك ستفقد إمكانية الوصول إلى التطبيق حتى تُحدث جهازك،  لأنها أطلقت بنظام التشغيل iOS 9.

وبالامكان وبسهولة تحديث الأجهزة الثلاثة إلى iOS 15، أحدث إصدار لنظام تشغيل "آبل"، والاستمرار في الوصول إلى واتساب.

ويعد استخدام البرامج القديمة سببا في حدوث مخاطر أمنية كبيرة، لذلك تدعو دائما شركات التكنولوجيا إلى القيام بالتحديثات إذا لم يستطع المستخدم الحصول على هاتف جديد.
المصدر: أخبار الآن
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2021-09-28
11:00 | 2021-09-28
08:00 | 2021-09-28
05:30 | 2021-09-28
23:00 | 2021-09-27
16:00 | 2021-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website