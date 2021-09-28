بعد 30 يوما... واتساب سيتوقف نهائيا على هذه الأجهزة

كشفت تقارير حديثة أن واتساب سيتوقف قريبا عن دعم الكثير من الهواتف الذكية بشكل نهائي.ومن المرتقب أن يبدأ تطبيق المراسلة الأشهر في العالم في إزالة الدعم عن هواتف "آيفون" وأندرويد" القديمة إلى الأبد، مع بداية شهر، حيث سيحتاج المستخدمون المتأثرون إما إلى تحديث برامجهم أو شراء هاتف جديد.وفي حال كان الجهاز قديما جدا بحيث لا يمكن تحديثه، سيحتاج المستخدم إلى الحصول على هاتف جديد اذا كان يود استخدام واتساب.وجاءت هذه الخطوة تماشيا مع خطى شركات تكنولوجية أخرى تتوقف بانتظام عن دعم الأجهزة القديمة، حيث فعلت "غوغل" ذلك تماما مع هواتف "أندرويد" القديمة وأوقفت تشغيل Gmail و"يوتيوب" و"خرائط غوغل".

وفي بعض الأحيان، يرجع السبب في ذلك إلى عدم فعالية التكلفة في استمرار عمل التطبيقات على الإصدارات القديمة جدا من iOS أو "أندرويد".وبحسب التقارير سيتأثر أكثر من 40 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية.ولمستخدمي "أندرويد"، سيحتاجون إلى تشغيل إصدار "أندرويد 4.1" أو إصدار أحدث.وهذا يشير إلى أن مجموعة كبيرة من الهواتف الشهيرة ستفقد إمكانية الوصول إلى التطبيق، بما في ذلك "سامسونغ غالاكسي إس 3" و"هواوي أسيند ميت".أما بالنسبة لمستخدمي "آيفون"، فيجب أن يحصلوا على نظام تشغيل iOS 10 أو إصدار أحدث، وبالتالي فإن مستخدمي "آيفون 4" أو أقدم، هم من سيفقدون إمكانية الوصول إلى التطبيق.وفي حال إذا لم تقم أبدا بتحديث جهاز "آيفون 6 إس" و"آيفون 6 إس بلس" و"آيفون إس إي"، فذلك يعني انك ستفقد إمكانية الوصول إلى التطبيق حتى تُحدث جهازك، لأنها أطلقت بنظام التشغيل iOS 9.وبالامكان وبسهولة تحديث الأجهزة الثلاثة إلى iOS 15، أحدث إصدار لنظام تشغيل "آبل"، والاستمرار في الوصول إلى واتساب.ويعد استخدام البرامج القديمة سببا في حدوث مخاطر أمنية كبيرة، لذلك تدعو دائما شركات التكنولوجيا إلى القيام بالتحديثات إذا لم يستطع المستخدم الحصول على هاتف جديد.