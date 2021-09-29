"تيك توك"... مليار مستخدم شهريا

أعلن تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك" وصوله إلى حاجز المليار مستخدم شهريا حول العالم.



وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن "تيك توك" نجح في كسر كل الحواجز السياسية التي تضعها بعض البلدان على التطبيق، بالأخص الولايات المتحدة والهند.

يذكر أن موقع "إنستغرام" وصل إلى هذا الإنجاز في صيف 2018، ولكن "إنستغرام" لم يواجه العقوبات والحظر الذي يواجهه تطبيق تيك توك لكافة الجمهور.



وأقرّ آدم موسيري، رئيس "إنستغرام"، بأن تيك توك أصبح منافسا كبيرا، وأن تركيز التطبيق يحتاج إلى التغيير من فرضيته الأصلية المتمثلة في كونه تطبيقًا لمشاركة الصور إلى أربعة محاور رئيسية، المبدعين والفيديو والتسوق والمراسلة.