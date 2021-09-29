تكنولوجيا وعلوم

"أمازون" تُطلق روبوتا على هيئة كلب... وهذا ما يمكنه فعله

Lebanon 24
29-09-2021 | 14:00
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أعلنت شركة "أمازون دوت كوم" عن إطلاق روبوت منزلي بحجم وهيئة تشبه الكلب أطلقت عليه اسم "أسترو" وعن اتفاق مع شركة والت ديزني لدمج التكنولوجيا الخاصة بها للتحكم بالصوت في فنادق المنتجعات.

 وتسعى أمازون بشكل حثيث لجعل مساعدها الافتراضي "أليكسا" يشغل حيزا أكبر من حياة المستهلكين.

جرى تصميم الروبوت المنزلي للاضطلاع بمهام مثل مراقبة المنازل، وإعداد الواجبات الروتينية والتذكير بالمواعيد، ويمكنه أيضا عزف الموسيقى وتقديم العروض التلفزيونية أثناء تنقله بالمنزل، وفقا لرويترز.

يتوفر الجهاز، ذو العيون الرقمية التي تظهر على شاشة دوارة مثبتة على عجلات، بسعر أولي خاص يبلغ 999.99 دولار وسعر عادي يبلغ 1449.99 دولار.

ومن بين الإصدارات في أحدث تشكيلة لها، منظم حرارة (ترموستات) ذكي، وشاشة عرض ذكية، وسوار جديد لتتبع الحالة الصحية أطلقت عليه اسم "هالو فيو".

وفي محاولاتها لاجتذاب الجيل القادم من العملاء، وهم الأطفال، قدمت الشركة الأداة "أمازون جلو" لممارسة الألعاب أو القراءة أو الرسم أثناء مكالمة الفيديو.

وفي إطار شراكتها مع ديزني، ستطلق مساعدا صوتيا يعمل بنظامها "أليكسا" في فنادق ديزني الترفيهية، إلى جانب ميزة مدفوعة تتيح للعملاء التفاعل مع شخصيات ديزني في المنزل.

من المتوقع إطلاق هذه الخاصية في العام القادم، وتتيح للمستخدمين التفاعل مع شخصيات ديزني من خلال الأمر الصوتي "مرحبا ديزني".

وتطلق أمازون عددا من الأدوات الجديدة كل عام، بما في ذلك النظارات الشمسية المزودة بنظام التحكم بالصوت وطائرة مسيرة في المنزل، والتي لم تتحول إلى بضاعة رائجة بعد.

ولا تشكل الأجهزة سوى جزء بسيط من إجمالي مبيعات أمازون.
المصدر: سبوتنيك
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