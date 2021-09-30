بهذه الخطوات تحصل على "ويندوز 11" مجانا قبل أي شخص آخر

وقدم موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص حيلة ذكية يمكن من خلالها الحصول على "ويندوز 11" قبل أي شخص آخر.

ومن المتوقع أن تبدأ "مايكروسوفت" في طرح "ويندوز 11" رسميا على عدد واسع من الأجهزة حول العالم بعد الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول.

خطوات تحميل ويندوز 11ويمكن ترقية جهازك إلى ويندوز 11 مبكرا عن طريق اتباع الخطوات التالية:1. تحقق من توافق جهازك معهتحتاج قبل نيتك تحميل "ويندوز 11" من التأكد من توافق جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع نظام التشغيل الجديد.ويمكن التأكد من توافق جهازك مع "ويندوز 11" عن طريق تطبيق "مايكروسوفت بي سي هيلث"، وهو تطبيق مجاني من الشركة الأمريكية، يمكن من خلاله التأكد من توافق حاسبك مع "ويندوز 11".2. التسجيل مع مايكروسوفتفي حال تأكدت من توافق جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع "ويندوز 11"، تحتاج لأن تسجل حسابا في مايكروسوفت بنمط "ويندوز إنسايدر"، والذي يسمح لك بالحصول على "ويندوز 11" مبكرا.3. الذهاب للإعداداتلو كان جهاز الكمبيوتر الخاص بك يعمل بنظام تشغيل "ويندوز 10"، فاذهب مباشرة إلى الإعدادات.وبعد الولوج إلى الإعدادات، اختر أيقونة التحديث والأمان، ثم اختر برنامج "ويندوز إنسايدر".4. زر ابدأانقر بعدها على زر ابدأ لتربط حساب مايكروسوفت الذي قمت بتجهيزه مع برنامج "ويندوز إنسايدر".5. إعدادات "إنسادير"ستجد عددا من الخيارات داخل إعدادات "إنسادير" الخاصة بك، اختر منه أيقونة "ريليز بريفيو"، للحصول على "ويندوز 11".6. شروط مايكروسوفتوافق على شروط مايكروسوفت، ثم أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

7. الإعدادات ثانية

عد مرة أخرى إلى الإعدادات، ثم إلى أيقونة التحديث والأمان، وسترى لافتة جديدة مع التحديث الاختياري لنظام التشغيل "ويندوز 11".

8. التنزيل والتثبيت

ستجد بعدها خيار التنزيل والتثبيت واتبع المتطلبات للحصول على "ويندوز 11" مبكرًا.

9. الخطوة الأخيرة

بمجرد الترقية بنجاح إلى "ويندوز 11"، يمكنك بعد ذلك التوجه إلى الإعدادات، ثم إلى أيقونة "تحديثات ويندوز"، وحدد "إيقاف الحصول على إصدارات المعاينة"، لإلغاء التسجيل من تحديثات المعاينة لنظام التشغيل "ويندوز 11"، والبقاء في الإصدار النهائي.

يذكر أن مايكروسوفت أصدرت ملفات "آي إس أو"، للإصدار الأخير من "ويندوز 11"، برقم 22000.194، ويمكنك تنزيل ملف "آي إس أو"، والذي سيسمح لك بتنظيف تثبيت "ويندوز 11"، من موقع "مايكروسوفت ويندوز إنسايدر" على الويب.